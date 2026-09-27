Pavlović, per il Milan è incedibile: il retroscena e il piano per il rinnovo. Per Amorim è cruciale

Strahinja Pavlović resta uno dei perni difensivi di Ruben Amorim: con il Milan sta crescendo stagione dopo stagione specialmente dopo che il club ha iniziato a giocare con una difesa a tre con il serbo posizionato come braccetto di sinistra.

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Il piano del Milan per il rinnovo di contratto di Pavlović

Chiaro che il Milan sia pronto anche a rinnovare il contratto di Pavlović : come scrive, il difensore è ritenuto come uno dei pezzi più importanti della rosa tanto è vero che il club non ha mai pensato di venderlo in estate, nonostante proposte arrivate dall'estero anche dalla

La dirigenza rossonera sta iniziando a gettare le basi per un prolungamento del contratto con adeguamento economico. Il Milan vuole aggiungere altri due anni (il contratto in essere è in scadenza nel 2028 con un'opzione per un ulteriore anno) portando lo stipendio annuale a circa 3 milioni di euro più bonus (oggi ne guadagna circa 1,7 a stagione). Pavlović, si legge, sarebbe contentissimo di restare al Milan con relativo rinnovo di contratto.

I numeri della difesa: il rendimento di Gila, Pavlović e De Winter

Per il Diavolo di Ruben Amorim sarebbe una conferma importantissima: con, il serbo fa parte di un reparto che non ruota quasi mai (solo Gila è uscito qualche minuto per problemini fisici).

Questi i dati da Sofascore dei tre difensori:

Mario Gila: ha giocato 5 partite su 5 da titolare con 431 minuti in campo. 3.4 palloni recuperati a partita per lo spagnolo con un dribbling subito di media; 4.4 (54%) di duelli vinti a partita, 80.4 tocchi di media e 60.4 (91%) di passaggi accurati a partita.

ha giocato 5 partite su 5 da titolare con 431 minuti in campo. 3.4 palloni recuperati a partita per lo spagnolo con un dribbling subito di media; 4.4 (54%) di duelli vinti a partita, 80.4 tocchi di media e 60.4 (91%) di passaggi accurati a partita. Strahinja Pavlović: l'altro difensore che fin dalla prestagione veniva visto come titolarissimo del reparto rossonero: il serbo ha giocato 5 partite in Serie A non uscendo mai (450 minuti in campo). 4.2 palloni recuperati a partita per l'ex Salisburgo con 0.2 dribbling subiti di media; 6.8 (72%) di duelli vinti a partita, 91.0 tocchi di media e 69.0 (92%) di passaggi accurati a partita.

l'altro difensore che fin dalla prestagione veniva visto come titolarissimo del reparto rossonero: il serbo ha giocato 5 partite in Serie A non uscendo mai (450 minuti in campo). 4.2 palloni recuperati a partita per l'ex Salisburgo con 0.2 dribbling subiti di media; 6.8 (72%) di duelli vinti a partita, 91.0 tocchi di media e 69.0 (92%) di passaggi accurati a partita. Koni De Winter: la sorpresa più inaspettata di questo inizio stagionale: come il suo collega serbo anche l'ex Genoa non è mai uscito dal campo in Serie A. 3.8 palloni recuperati a partita per il belga con 0.4 dribbling subiti di media; 4.4 (63%) di duelli vinti a partita, 69.0 tocchi di media e 55.2 (95%) di passaggi accurati a partita.

Le solide basi per il futuro tattico di Ruben Amorim

Insieme a, non escono praticamente mai, con il Milan che sta iniziando pian piano a trovare i suoi equilibri difensivi.

Per questo la conferma di Pavlović sarebbe molto importante: il Diavolo sta iniziando un nuovo progetto sicuramente, ma farlo già con basi solide e calciatori già pronti e testati in questo contesto resta fondamentale.