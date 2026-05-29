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Milan, chi è Michael Edwards? L’identikit del ‘mago dei dati’ che vuole Cardinale

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Negli ultimi giorni in orbita Milan si sta parlando tantissimo di Michael Edwards: ecco chi è l'uomo preferito da Cardinale
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Negli ultimi giorni in orbita Milan si sta parlando tantissimo di Michael Edwards come nuovo possibile CEO rossonero. Il nome dell'inglese, infatti, risulta essere il preferito di Gerry Cardinale per avviare la rifondazione societaria del club dopo gli addi dei 3 dirigenti. Ma chi è Edwards? Scopriamolo meglio assieme.

Milan, chi è Edwards? Ecco l'identikit

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Dietro ai successi del Liverpool c'è la sua firma. Nell'era Klopp e nell'attuale gestione di Arne Slot si può ben vedere la sua impronta. Classe 1979 nato a Southampton, 'Re Mike' è quasi come un volto sconosciuto per i media sportivi: il dirigente non si fa mai vedere ne intervistare: Edwards è totalmente focalizzato sul suo lavoro.

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La sua carriera nel mondo del calcio iniziò come giocatore nel '95 alla corte del Peterborough. Solamente due anni dopo il club decise di non puntare più su di lui, così Edwards decise di cambiare totalmente vita. Abbandonò il terreno di gioco e s'iscrisse alla Peterborough Regional College, facoltà di tecnologia, per poi laurearsi in gestione aziendale e informatica.

Nel 2003, anno in cui il Milan vinse la sua sesta Champions League a Manchester contro la Juventus, fu assunto come analista alla Prozone, azienda di elaborazione dati in cui i dipendenti filmavano le partite per poi leggere le prestazioni delle squadre. La prima tappa come 'dirigente' fu al Portsmouth di Harry Redknapp, per poi trasferirsi al Tottenham nel 2008.

La sua avventura al Liverpool

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Nel 2011 la Fenway Sports approdò al Liverpool. Dopo un inizio difficile a causa di alcune tensioni con Brendan Rodgers, ex allenatore del Liverpool (2012-2015), l'arrivo di Jurgen Klopp rappresentò un vero e proprio punto di svolta. Edwards fu nominato direttore sportivo, conquistando una Champions League, Supercoppa Uefa, Mondiale per club e il campionato inglese.

 

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