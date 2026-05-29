Negli ultimi giorni in orbita Milan si sta parlando tantissimo di Michael Edwards: ecco chi è l'uomo preferito da Cardinale

Negli ultimi giorni in orbita Milan si sta parlando tantissimo di Michael Edwards come nuovo possibile CEO rossonero. Il nome dell'inglese, infatti, risulta essere il preferito di Gerry Cardinale per avviare la rifondazione societaria del club dopo gli addi dei 3 dirigenti. Ma chi è Edwards? Scopriamolo meglio assieme.

Milan, chi è Edwards? Ecco l'identikit

Dietro ai successi del Liverpool c'è la sua firma. Nell'era Klopp e nell'attuale gestione di Arne Slot si può ben vedere la sua impronta. Classe 1979 nato a Southampton, 'Re Mike' è quasi come un volto sconosciuto per i media sportivi: il dirigente non si fa mai vedere ne intervistare: Edwards è totalmente focalizzato sul suo lavoro.