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Pochettino al Milan, arriva la smentita di Barson: “Concentrato sul Mondiale”

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Il Milan punta Mauricio Pochettino, ma arrivano delle 'smentite' da parte del CEO degli USA: ecco le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ormai non è più una novità: il Milan è su Mauricio Pochettino. Da quando la pista che portava ad Andoni Iraola si è interrotta, il club rossonero ha deciso di 'virare' sul tecnico argentino. L'allenatore però, nel frattempo sarà impegnato nel ruolo di Commissario Tecnico degli USA nei Mondiali che prenderanno il via dall'11 giugno. Arrivano, però, delle 'notizie negative'.

Milan, niente sbarco di Pochettino?

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Nella serata di ieri, il tecnico argentino ha smentito di aver avuto dei contatti diretti col club rossonero, ma non ha escluso però che possano esserci stati degli incontri con il suo entourage. Ad alimentare le perplessità, però, ci ha pensato il CEO della Nazionale Americana. JT Barson , intervenuto ai microfoni del 'The Athletic', ha voluto spegnere le voci legati ad una possibile distrazione di Pochettino sull'interesse del Milan:

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"Mauricio e l’intero team sono stati incredibilmente trasparenti durante l’intero processo. Anche quando ci siamo incontrati per la prima volta un paio di estati fa, c’erano molte altre persone interessate a ingaggiare Mauricio e il suo staff. Aveva offerte concrete da altre parti, eppure ha voluto venire qui. Crede molto in quello che stiamo facendo a U.S. Soccer, crede nel calcio in America e crede in questa nazionale maschile. Quando hai talenti di primissimo livello, che si tratti di venditori, addetti al marketing o allenatori, le altre organizzazioni li vogliono. In tutto questo, Mauricio e il suo gruppo sono stati partner fantastici e trasparenti, e noi, ovviamente, siamo entusiasti in vista dell'estate. Sono sicuro che Mauricio e il suo team siano concentrati al 100% su questa estate. Sono entusiasti, sono stati tra i primi ad arrivare stamattina e gli ultimi ad andarsene ieri sera"

La 'smentita' dell'allenatore e le parole di oggi del CEO americano gettano una secchiata d'acqua ghiacciata sull'entusiasmo del popolo rossonero. C'è da dire però che, con un Mondiale ancora da giocare, le situazioni possono evolversi.

Il rischio della società rossonera, però, è uno solo: il tempo scorre e per una società che ha azzerato tutta l'area tecnica, è un vero e proprio rischio aspettare il termine della competizione, anche perchè c'è da organizzare un'intera campagna acquisti in vista della prossima stagione.

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