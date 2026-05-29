Ormai non è più una novità: il Milan è su Mauricio Pochettino. Da quando la pista che portava ad Andoni Iraola si è interrotta, il club rossonero ha deciso di 'virare' sul tecnico argentino. L'allenatore però, nel frattempo sarà impegnato nel ruolo di Commissario Tecnico degli USA nei Mondiali che prenderanno il via dall'11 giugno. Arrivano, però, delle 'notizie negative'.