Ralf Rangnick sceglie l'allenatore e Gerry Cardinale ha 10 milioni di motivi per esultare: le ultime sul Milan dal nostro Stefano Bressi

Milan, Rangnick ha scelto

Nel frattempo, Ralf Rangnick ha indicato a Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale la propria scelta per la panchina. Non si tratta di un allenatore blasonato, ma di un profilo che orbita da molti anni attorno al mondo RedBull e che si sta distinguendo per i risultati ottenuti negli ultimi anni. Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan (che puoi trovare qui sotto), il nostro Stefano Bressi fa il punto sui temi più caldi del giorno in casa Milan, rivelando anche alcuni retroscena inediti.