Rinnovo Pulisic, 'The Athletic' conferma l'esclusiva di PianetaMilan: le ultime novità

Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra

Un paio di settimane fa avevamo pubblicato un pezzo in esclusiva sulla situazione attuale che riguarda il possibile rinnovo di contratto di Pulisic con il Milan: PianetaMilan aveva rivelato che il Diavolo volesse trattenere con forza lo statunitense, ma che non ci fossero contatti recenti per parlare di un nuovo contratto. Nonostante questo non c'erano possibilità di una cessione con la permanenza di Pulisic a Milano assicurata.

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Il ruolo di Pulisic nel calcio tattico di Ruben Amorim

La conferma diretta alla notizia svelata tempo fa da PianetaMilan arriva dall'illustre 'The Athletic':. Il Diavolo ha l'opzione di rinnovare il contratto del numero 11 per un altro anno, portandolo a fine giugno 2028. Non ci sono dubbi sull'intenzione della squadra rossonera: il club vuole trattenere Pulisic anche oltre la scadenza del suo contratto. PianetaMilan e 'The Athletic' non trovano conferme sulle voci avanzate anche in mattinata su possibili contatti Detto questo non ci sono dubbi che il numero 11 rossonero sia un calciatore più che cruciale per il progetto del Milan e per: l'allenatore portoghese gioca unspecialmente in fase offensiva. Vuole un possesso palla dominante, con calciatori molto tecnici specialmente dalla trequarti in su. Servono attaccanti che sappiano dialogare con i compagni con pochi tocchi, in grado di sfruttare ie bravi anche a inserirsi e attaccare la profondità.

Pulisic sa fare tutto questo, meglio di qualsiasi altro calciatore offensivo presente al momento nella rosa del Milan. Da capire quale sarà la strategia della dirigenza rossonera per il prossimo futuro: anche con il contratto in scadenza a giugno 2028 servirà intervenire prima o poi e bisognerà trattare per trovare un nuovo accordo economico con Pulisic per scongiurare il rischio di perderlo a zero.