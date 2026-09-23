Rinnovo Pulisic, 'The Athletic' conferma l'esclusiva di PianetaMilan: le ultime novità

Niente contatti immediati ma permanenza blindata: il Milan attiva la strategia per Pulisic. Tutti i dettagli sul contratto dell'uomo chiave di Amorim
Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra
Un paio di settimane fa avevamo pubblicato un pezzo in esclusiva sulla situazione attuale che riguarda il possibile rinnovo di contratto di Pulisic con il Milan: PianetaMilan aveva rivelato che il Diavolo volesse trattenere con forza lo statunitense, ma che non ci fossero contatti recenti per parlare di un nuovo contratto. Nonostante questo non c'erano possibilità di una cessione con la permanenza di Pulisic a Milano assicurata.
Il ruolo di Pulisic nel calcio tattico di Ruben AmorimDetto questo non ci sono dubbi che il numero 11 rossonero sia un calciatore più che cruciale per il progetto del Milan e per Ruben Amorim: l'allenatore portoghese gioca un calcio molto particolare specialmente in fase offensiva. Vuole un possesso palla dominante, con calciatori molto tecnici specialmente dalla trequarti in su. Servono attaccanti che sappiano dialogare con i compagni con pochi tocchi, in grado di sfruttare i dribbling nello stretto e bravi anche a inserirsi e attaccare la profondità.
Pulisic sa fare tutto questo, meglio di qualsiasi altro calciatore offensivo presente al momento nella rosa del Milan. Da capire quale sarà la strategia della dirigenza rossonera per il prossimo futuro: anche con il contratto in scadenza a giugno 2028 servirà intervenire prima o poi e bisognerà trattare per trovare un nuovo accordo economico con Pulisic per scongiurare il rischio di perderlo a zero.
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