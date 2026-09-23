Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

La sfida di domenica scorsa disputata a San Siro contro il Lecce ha sancito la definitiva rinascita di Christian Pulisic, autore del gol che ha sbloccato psicologicamente l'attaccante del Milan dopo un digiuno durato ben 266 giorni. Il fantasista statunitense è riuscito a gonfiare la rete avversaria esattamente in corrispondenza del suo 40° tentativo verso lo specchio della porta, interrompendo un periodo di astinenza che si trascinava dalla fine del 2025. L'auspicio dello staff tecnico e della dirigenza rossonera è che il numero 11 si sia definitivamente messo alle spalle i mesi più complessi della sua avventura milanese ed internazionale, tornando a esprimersi sui livelli da top player assoluto che hanno entusiasmato la tifoseria nelle prime due stagioni e mezzo a Milano.

La strategia di Gerry Cardinale: respinte le offerte della MLS

Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i vertici di Via Aldo Rossi si sono già attivati per blindare a lunghissimo termine il futuro del calciatore di Hershey. Il proprietario del club rossonero,, considera il fantasista un elemento totalmente imprescindibile sia per il valore tecnico sul terreno di gioco sia per l'impatto del brand a livello globale, in particolar modo nel mercato nordamericano. Proprio per questa ragione, durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, il numero uno di RedBird ha rispedito al mittente diverse offerte faraoniche presentate per il cartellino del giocatore, incluse alcune ricchissime proposte di trasferimento provenienti direttamente dalle franchigie della

L'attuale vincolo contrattuale che lega Christian Pulisic al Milan scadrà formalmente al termine della stagione in corso, precisamente il 30 giugno 2027. All'interno del vecchio accordo, la società milanista vanta un'opzione di rinnovo unilaterale per estendere la durata del rapporto per un'ulteriore annualità, spostando la scadenza temporale al 30 giugno 2028. Nonostante la presenza di questa clausola di salvaguardia in favore del club, la volontà della dirigenza è quella di ridisegnare completamente l'accordo per porre le basi di un matrimonio a lungo termine.

Le cifre del nuovo accordo: stipendio da top player fino al 2031

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Le indiscrezioni fornite dal quotidiano sportivo romano delineano una proposta contrattuale di primissimo piano. Il Milan sta infatti formalizzando un'offerta che prevede l'estensione dell'accordo per ulteriori quattro stagioni, fissando la nuova scadenza al. Il prolungamento sarà accompagnato da un sostanzioso adeguamento della base salariale, che passerà dagli attuali 4 milioni di euro netti a una cifra fissa pari adi euro netti all'anno.A completare la struttura economica del nuovo contratto verrà inserita una ricca serie di bonus ed emolumenti variabili ad ampio raggio. Questi premi saranno strettamente vincolati sia al raggiungimento di obiettivi collettivi da parte del club (come la conquista dello Scudetto o il cammino nelle competizioni europee) sia a traguardi strettamente individuali legati al rendimento del calciatore in termini di presenze totali, assist forniti e marcature realizzate nel corso delle prossime stagioni in maglia rossonera. Vedremo se Pulici inizierà la trattativa con il Milan per la permanenza oppure se si guarderà intorno, ascoltando le sirene di mercato.