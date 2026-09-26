Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra
Il quadro degli impegni invernali del Milan è ufficialmente delineato. La Lega Serie A ha reso note le variazioni di anticipi e posticipi dalla 12^ alla 19^ giornata della Serie A EniLive 2026-2027, completando la programmazione del girone d'andata. Contestualmente, sono stati definiti le date e gli orari degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Per il tecnico Rúben Amorim si prefigura un autentico e massacrante tour de force tra campionato, Europa League e coppa nazionale, che costringerà la gestione rossonera a un turnover scientifico della rosa.
Ottobre: 7 partite in 20 giorni e il Derby della Madonnina
Il rientro dalla sosta Nazionali aprirà un blocco d'impegni forsennato per il Diavolo, chiamato a disputare ben sette incontri in meno di tre settimane, inclusi il primo turno infrasettimanale e la stracittadina milanese.
Data e ora
Partita (Competizione)
Diretta TV / Streaming
Domenica 11 ottobre, ore 18:00
Sassuolo-Milan (Serie A)
DAZN / Sky
Giovedì 15 ottobre, ore 18:45
RB Salisburgo-Milan (Europa League)
Sky / NOW
Domenica 18 ottobre, ore 18:00
Milan-Atalanta (Serie A)
DAZN / Sky
Giovedì 22 ottobre, ore 21:00
Bournemouth-Milan (Europa League)
Sky / NOW
Domenica 25 ottobre, ore 20:45
Udinese-Milan (Serie A)
DAZN (Esclusiva)
Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30
Milan-Bologna (Infrasettimanale Serie A)
DAZN (Esclusiva)
Sabato 31 ottobre, ore 20:45
Milan-Inter (Serie A)
DAZN / Sky
Novembre: la trasferta di Atene e il posticipo del lunedì
Prima e dopo la seconda sosta stagionale dedicata alle Nazionali, il Milan affronterà impegni insidiosi, compreso un inedito posticipo del lunedì sera alla Unipol Domus di Cagliari.
Data e ora
Partita (Competizione)
Diretta TV / Streaming
Giovedì 5 novembre, ore 18:45
Milan-Ferencváros (Europa League)
Sky / NOW
Domenica 8 novembre, ore 15:00
Genoa-Milan (Serie A)
DAZN (Esclusiva)
Domenica 22 novembre, ore 18:00
Milan-Frosinone (Serie A)
DAZN / Sky
Giovedì 26 novembre, ore 18:45
Olympiacos-Milan (Europa League)
Sky / NOW
Lunedì 30 novembre, ore 20:45
Cagliari-Milan (Serie A)
DAZN (Esclusiva)
Dicembre: la chiusura del girone d'andata e i big match
L'ultimo mese dell'anno vedrà il Milan concentrato sul consolidamento della classifica in campionato, con il prestigioso scontro diretto del Maradona contro il Napoli e l'impegno europeo a San Siro contro il Sunderland.
Data e ora
Partita (Competizione)
Diretta TV / Streaming
Domenica 6 dicembre, ore 20:45
Milan-Parma (Serie A)
DAZN (Esclusiva)
Giovedì 10 dicembre, ore 21:00
Milan-Sunderland (Europa League)
Sky / NOW
Domenica 13 dicembre, ore 20:45
Napoli-Milan (Serie A)
DAZN (Esclusiva)
Sabato 19 dicembre, ore 18:00
Milan-Como (Serie A)
DAZN (Esclusiva)
Gennaio: il debutto in Coppa Italia e il secondo infrasettimanale
L'avvio del 2027 sarà caldissimo. Subito dopo le festività natalizie, i rossoneri giocheranno quattro sfide cruciali in appena dieci giorni, tra cui la trasferta dell'Olimpico e il dentro o fuori negli ottavi di finale di Coppa Italia.