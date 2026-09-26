Il quadro degli impegni invernali del Milan è ufficialmente delineato. La Lega Serie A ha reso note le variazioni di anticipi e posticipi dalla 12^ alla 19^ giornata della Serie A EniLive 2026-2027, completando la programmazione del girone d'andata. Contestualmente, sono stati definiti le date e gli orari degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Per il tecnico Rúben Amorim si prefigura un autentico e massacrante tour de force tra campionato, Europa League e coppa nazionale, che costringerà la gestione rossonera a un turnover scientifico della rosa.

Ottobre: 7 partite in 20 giorni e il Derby della Madonnina

Data e ora Partita (Competizione) Diretta TV / Streaming Domenica 11 ottobre, ore 18:00 Sassuolo-Milan (Serie A) DAZN / Sky Giovedì 15 ottobre, ore 18:45 RB Salisburgo-Milan (Europa League) Sky / NOW Domenica 18 ottobre, ore 18:00 Milan-Atalanta (Serie A) DAZN / Sky Giovedì 22 ottobre, ore 21:00 Bournemouth-Milan (Europa League) Sky / NOW Domenica 25 ottobre, ore 20:45 Udinese-Milan (Serie A) DAZN (Esclusiva) Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30 Milan-Bologna (Infrasettimanale Serie A) DAZN (Esclusiva) Sabato 31 ottobre, ore 20:45 Milan-Inter (Serie A) DAZN / Sky

Novembre: la trasferta di Atene e il posticipo del lunedì

Data e ora Partita (Competizione) Diretta TV / Streaming Giovedì 5 novembre, ore 18:45 Milan-Ferencváros (Europa League) Sky / NOW Domenica 8 novembre, ore 15:00 Genoa-Milan (Serie A) DAZN (Esclusiva) Domenica 22 novembre, ore 18:00 Milan-Frosinone (Serie A) DAZN / Sky Giovedì 26 novembre, ore 18:45 Olympiacos-Milan (Europa League) Sky / NOW Lunedì 30 novembre, ore 20:45 Cagliari-Milan (Serie A) DAZN (Esclusiva)

Dicembre: la chiusura del girone d'andata e i big match

Data e ora Partita (Competizione) Diretta TV / Streaming Domenica 6 dicembre, ore 20:45 Milan-Parma (Serie A) DAZN (Esclusiva) Giovedì 10 dicembre, ore 21:00 Milan-Sunderland (Europa League) Sky / NOW Domenica 13 dicembre, ore 20:45 Napoli-Milan (Serie A) DAZN (Esclusiva) Sabato 19 dicembre, ore 18:00 Milan-Como (Serie A) DAZN (Esclusiva)

Gennaio: il debutto in Coppa Italia e il secondo infrasettimanale

Data e ora Partita (Competizione) Diretta TV / Streaming Sabato 2 gennaio, ore 20:45 Monza-Milan (Serie A) DAZN / Sky Martedì 5 gennaio, ore 20:45 Milan-Fiorentina (Infrasettimanale Serie A) DAZN / Sky Sabato 9 gennaio, ore 18:00 Roma-Milan (Serie A) DAZN (Esclusiva) Mercoledì 13 gennaio, ore 21:00 Milan-Monza (Ottavi Coppa Italia) SportMediaset (Esclusiva)

Il rientro dalla sosta Nazionali aprirà un blocco d'impegni forsennato per il Diavolo, chiamato a disputare ben sette incontri in meno di tre settimane, inclusi il primo turno infrasettimanale e la stracittadina milanese.Prima e dopo la seconda sosta stagionale dedicata alle Nazionali, il Milan affronterà impegni insidiosi, compreso un inedito posticipo del lunedì sera alla Unipol Domus di Cagliari.L'ultimo mese dell'anno vedrà il Milan concentrato sul consolidamento della classifica in campionato, con il prestigioso scontro diretto del Maradona contro il Napoli e l'impegno europeo a San Siro contro il Sunderland.L'avvio del 2027 sarà caldissimo. Subito dopo le festività natalizie, i rossoneri giocheranno quattro sfide cruciali in appena dieci giorni, tra cui la trasferta dell'Olimpico e il dentro o fuori negli ottavi di finale di Coppa Italia.