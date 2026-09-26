Ufficializzato il programma rossonero da novembre a gennaio: spiccano - dopo il derby del 31 ottobre - la trasferta a Napoli e il Monza in Coppa Italia

Daniele Triolo
- Milano
Il Milan di Rúben Amorim ha battuto 3-0 il Lecce nell'ultima giornata di Serie A

Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra

Il quadro degli impegni invernali del Milan è ufficialmente delineato. La Lega Serie A ha reso note le variazioni di anticipi e posticipi dalla 12^ alla 19^ giornata della Serie A EniLive 2026-2027, completando la programmazione del girone d'andata. Contestualmente, sono stati definiti le date e gli orari degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Per il tecnico Rúben Amorim si prefigura un autentico e massacrante tour de force tra campionato, Europa League e coppa nazionale, che costringerà la gestione rossonera a un turnover scientifico della rosa.

Ottobre: 7 partite in 20 giorni e il Derby della Madonnina

Il rientro dalla sosta Nazionali aprirà un blocco d'impegni forsennato per il Diavolo, chiamato a disputare ben sette incontri in meno di tre settimane, inclusi il primo turno infrasettimanale e la stracittadina milanese.
Data e ora Partita (Competizione) Diretta TV / Streaming
Domenica 11 ottobre, ore 18:00 Sassuolo-Milan (Serie A) DAZN / Sky
Giovedì 15 ottobre, ore 18:45 RB Salisburgo-Milan (Europa League) Sky / NOW
Domenica 18 ottobre, ore 18:00 Milan-Atalanta (Serie A) DAZN / Sky
Giovedì 22 ottobre, ore 21:00 Bournemouth-Milan (Europa League) Sky / NOW
Domenica 25 ottobre, ore 20:45 Udinese-Milan (Serie A) DAZN (Esclusiva)
Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30 Milan-Bologna (Infrasettimanale Serie A) DAZN (Esclusiva)
Sabato 31 ottobre, ore 20:45 Milan-Inter (Serie A) DAZN / Sky
Il calendario del Milan di Rúben Amorim tra Serie A ed Europa League fino al termine del girone d'andata del campionato

Novembre: la trasferta di Atene e il posticipo del lunedì

Prima e dopo la seconda sosta stagionale dedicata alle Nazionali, il Milan affronterà impegni insidiosi, compreso un inedito posticipo del lunedì sera alla Unipol Domus di Cagliari.
Data e ora Partita (Competizione) Diretta TV / Streaming
Giovedì 5 novembre, ore 18:45 Milan-Ferencváros (Europa League) Sky / NOW
Domenica 8 novembre, ore 15:00 Genoa-Milan (Serie A) DAZN (Esclusiva)
Domenica 22 novembre, ore 18:00 Milan-Frosinone (Serie A) DAZN / Sky
Giovedì 26 novembre, ore 18:45 Olympiacos-Milan (Europa League) Sky / NOW
Lunedì 30 novembre, ore 20:45 Cagliari-Milan (Serie A) DAZN (Esclusiva)

Dicembre: la chiusura del girone d'andata e i big match

L'ultimo mese dell'anno vedrà il Milan concentrato sul consolidamento della classifica in campionato, con il prestigioso scontro diretto del Maradona contro il Napoli e l'impegno europeo a San Siro contro il Sunderland.
Data e ora Partita (Competizione) Diretta TV / Streaming
Domenica 6 dicembre, ore 20:45 Milan-Parma (Serie A) DAZN (Esclusiva)
Giovedì 10 dicembre, ore 21:00 Milan-Sunderland (Europa League) Sky / NOW
Domenica 13 dicembre, ore 20:45 Napoli-Milan (Serie A) DAZN (Esclusiva)
Sabato 19 dicembre, ore 18:00 Milan-Como (Serie A) DAZN (Esclusiva)

Gennaio: il debutto in Coppa Italia e il secondo infrasettimanale

L'avvio del 2027 sarà caldissimo. Subito dopo le festività natalizie, i rossoneri giocheranno quattro sfide cruciali in appena dieci giorni, tra cui la trasferta dell'Olimpico e il dentro o fuori negli ottavi di finale di Coppa Italia.
Data e ora Partita (Competizione) Diretta TV / Streaming
Sabato 2 gennaio, ore 20:45 Monza-Milan (Serie A) DAZN / Sky
Martedì 5 gennaio, ore 20:45 Milan-Fiorentina (Infrasettimanale Serie A) DAZN / Sky
Sabato 9 gennaio, ore 18:00 Roma-Milan (Serie A) DAZN (Esclusiva)
Mercoledì 13 gennaio, ore 21:00 Milan-Monza (Ottavi Coppa Italia) SportMediaset (Esclusiva)

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