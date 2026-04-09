Chi potrebbe arrivare solo in caso di Champions League è probabilmente Robert Lewandowski calciatore in scadenza di contratto con il Barcellona. Secondo le ultime di mercato il polacco potrebbe anche rimanere con i blaugrana per un'altra stagione a cifre più contenute rispetto all'attuale stipendio (16 milioni netti). Se però Lewandowski e la squadra di Flick dovessero non trovare l'accordo per andare avanti in futuro, occhio alla Serie A e in particolare il Milan. Certo andrebbero chiariti tutti gli aspetti economici di certo non bassi, ma il Diavolo potrebbe ammaliare il polacco per una serie di motivi. Lewandowski è un calciatore molto esperto che sta andando verso la fase finale della sua carriera e potrebbe chiudere con il calcio che conta in un campionato dove le sue caratteristiche sarebbero ancora decisive. Il polacco è un classe 1988, ma continua a segnare con grande continuità (sono 4 i gol in Champions League e 12 in campionato), in una squadra che spesso utilizza Ferran Torres da titolare. L'ex Bayern Monaco infatti è partito per meno della metà partite stagionali de La Liga da titolare. Il Milan sarebbe una meta interessante per lui perché non avrebbe concorrenza da battere: visti i dubbi su Gimenez e Fullkrug, Lewandowski sarebbe l'unica vera prima punta di ruolo per Massimiliano Allegri. Quale segnale più forte di poter 'rialzare' da solo l'attacco di una gloriosa squadra come il Milan?