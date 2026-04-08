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Milan, il caso Pulisic: zero gol nel 2026. Il Diavolo aspetta il suo leader

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Se c'è un calciatore che è totalmente cambiato nel 2026, quello è Christian Pulisic. L'analisi della sua situazione e i dati 'preoccupanti'
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Se c'è un calciatore che è totalmente cambiato nel 2026, quello è Christian Pulisic. Da oltre tre mesi, l'americano no riesce a trovare la rete, ne col Milan ne con la Nazionale statunitense. Contro il Napoli di Conte, all'andata era Captain America, decidendo la sfida e conquistando 3 punti fondamentalissimi.

Nella recente trasferta le cose sono cambiate notevolmente: partito dalla panchina, Pulisic entra al minuto 74 senza incidere minimamente. Anzi, come ricordato dalla gazzetta dello Sport, dopo il suo ingresso in campo, il Milan a subito il gol dell'1-0 di Politano. Non di certo un momento semplice per l'americano.

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Pulisic ha il contratto in scadenza nel 2027 e, il dialogo per un'eventuale prolungamento va ormai avanti da più di un anno, senza mai arrivare ad un punto di svolta. Il club si dice comunque tranquillo, ma il calciatore cosa ne pensa? Momentaneamente Pulisic percepisce meno di Leao e Nkunku.

Il periodo negativo, ovviamente, non cancella quanto fatto di buono da Pulisic nel suo periodo in rossonero. 42 gol in 128 partite sono un dato assolutamente positivo, senza contare, ovviamente, tutti gli assist. Al di là del periodo nero, Pulisic è sempre stato una vera e propria colonna portante del Milan.

Ad inizio stagione, inoltre, neanche il cambio modulo lo aveva spaventato: le difficoltà sono aumentate, però, quando si è ritrovato al fianco di Leao, nonostante i molteplici problemi fisici: «E un periodo complicato, ma non mi faccio prendere dal panico. Le occasioni le sto creando. So che a un certo punto la palla colpirà il mio ginocchio ed entrerà, e allora tutto cambierà» dichiarò.

La speranza di Massimiliano Allegri, infatti, è legata proprio ai suoi gol: nel finale di stagione c'è da blindare una qualificazione in Champions League, competizione che l'americano ha già vinto nel 2021 con la maglia del Chelsea.

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