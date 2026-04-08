Pulisic ha il contratto in scadenza nel 2027 e, il dialogo per un'eventuale prolungamento va ormai avanti da più di un anno, senza mai arrivare ad un punto di svolta. Il club si dice comunque tranquillo, ma il calciatore cosa ne pensa? Momentaneamente Pulisic percepisce meno di Leao e Nkunku.

Il periodo negativo, ovviamente, non cancella quanto fatto di buono da Pulisic nel suo periodo in rossonero. 42 gol in 128 partite sono un dato assolutamente positivo, senza contare, ovviamente, tutti gli assist. Al di là del periodo nero, Pulisic è sempre stato una vera e propria colonna portante del Milan.

Ad inizio stagione, inoltre, neanche il cambio modulo lo aveva spaventato: le difficoltà sono aumentate, però, quando si è ritrovato al fianco di Leao, nonostante i molteplici problemi fisici: «E un periodo complicato, ma non mi faccio prendere dal panico. Le occasioni le sto creando. So che a un certo punto la palla colpirà il mio ginocchio ed entrerà, e allora tutto cambierà» dichiarò.

La speranza di Massimiliano Allegri, infatti, è legata proprio ai suoi gol: nel finale di stagione c'è da blindare una qualificazione in Champions League, competizione che l'americano ha già vinto nel 2021 con la maglia del Chelsea.