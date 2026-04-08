Nel girone di ritorno sono andati in rete solamente 3 attaccanti su 5 disponibili in rosa: Nkunku e Leao con due reti, mentre Fullkrug solamente una. Pulisic, invece, non segna da più di 100 giorni (dicembre 2025), Santiago Gimenez, invece, è rientrato da poco dopo il problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori ben 4 lunghi mesi.

Nkunku, anche se andato in rete, non segna da più di 63 giorni, mentre Fullkrug 79, in occasione della partita contro il Lecce. L'unico più recente è Rafael Leao, in gol contro la Cremonese (37 giorni fa). Nelle ultime sei partite, questo problema, ha tolto davvero punti preziosi al diavolo: sono arrivati, infatti ben 3 sconfitte.

Il problema dell'attacco, però, non è nuovo: il Milan se lo porta dietro da svariati anni. Inoltre, in rossonero non c'è nessun attaccante che è riuscito ad andare in doppia cifra: Leao è fermo a 9, Pulisic a 8. Se dobbiamo trovare un giocatore che è riuscito a segnare all'incirca una ventina di gol, dobbiamo fare un passo indietro fino al 2015, quando Carlos Bacca segnò ben 18 reti in Serie A, numero a cui nessuno si è riuscito ad avvicinare dopo il suo addio.

Neanche Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic sono riusciti ad avvicinarsi: i due si sono fermati a 15 reti. In vista della sessione estiva di calciomercato, il Milan deve assolutamente far fronte a questa grande problematica, anche e sopratutto in vista della Champions League...