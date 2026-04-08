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Milan, attacco in crisi: nessuno segna più. Stagione in bilico?

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Milan, che succede? Le punte non segnano più e i dati preoccupano tutti i tifosi: la stagione è a rischio? La situazione
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Milan, che succede? Le punte non segnano più. Il reparto offensivo rossonero sta avendo non pochi problemi, con anche un grande abbasso di rendimento in termini realizzativi. Nelle ultime due partite in trasferta, ovvero contro la Lazio e Napoli, il Milan di Allegri non è mai riuscito a segnare, rimanendo anche poco pericoloso viste le pochissime occasioni create.

Contro i ragazzi di Conte, Allegri ha avuto la possibilità di schierare tutte le sue pedine offensive, ma nessuno di essi è riuscito ad incidere. Dal primo minuto abbiamo potuto vedere una coppia inedita: Nkunku-Fullkrug, poi sono subentrati Gimenez, Pulisic e Leao, ma nulla è cambiato. Il problema, però, come suggerito dal Corriere dello Sport, ora può espandersi fino al termine della stagione

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Nel girone di ritorno sono andati in rete solamente 3 attaccanti su 5 disponibili in rosa: Nkunku e Leao con due reti, mentre Fullkrug solamente una. Pulisic, invece, non segna da più di 100 giorni (dicembre 2025), Santiago Gimenez, invece, è rientrato da poco dopo il problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori ben 4 lunghi mesi.

Nkunku, anche se andato in rete, non segna da più di 63 giorni, mentre Fullkrug 79, in occasione della partita contro il Lecce. L'unico più recente è Rafael Leao, in gol contro la Cremonese (37 giorni fa). Nelle ultime sei partite, questo problema, ha tolto davvero punti preziosi al diavolo: sono arrivati, infatti ben 3 sconfitte.

Il problema dell'attacco, però, non è nuovo: il Milan se lo porta dietro da svariati anni. Inoltre, in rossonero non c'è nessun attaccante che è riuscito ad andare in doppia cifra: Leao è fermo a 9, Pulisic a 8. Se dobbiamo trovare un giocatore che è riuscito a segnare all'incirca una ventina di gol, dobbiamo fare un passo indietro fino al 2015, quando Carlos Bacca segnò ben 18 reti in Serie A, numero a cui nessuno si è riuscito ad avvicinare dopo il suo addio.

Neanche Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic sono riusciti ad avvicinarsi: i due si sono fermati a 15 reti. In vista della sessione estiva di calciomercato, il Milan deve assolutamente far fronte a questa grande problematica, anche e sopratutto in vista della Champions League...

 

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