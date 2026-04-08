Milan-Udinese, Allegri con il 4-3-3? Davanti giocherebbero Pulisic, Giménez e Leão—
Anzi, tira poco e male. Allegri deve trovare soluzioni nuove e, per la 'rosea', il tecnico livornese avrebbe la tentazione di passare al 4-3-3, e quindi ad un tridente offensivo, già per la partita di sabato pomeriggio a 'San Siro' contro l'Udinese. Il tridente potrebbe restituire, infatti, nuova linfa a giocatori come Christian Pulisic e lo stesso Leão che, giocando da punte centrali, sono un po' troppo limitati nel loro raggio d'azione. Restituirli ai loro ruoli originari potrebbe contribuire anche al loro rilancio.
Al centro dell'attacco, Allegri in Milan-Udinese lancerebbe così Santiago Giménez, che avrebbe in Niclas Füllkrug il suo 'backup' dalla panchina. Con il 4-3-3, inoltre, anche Christopher Nkunku, il quale finora non è mai riuscito a trovare una collocazione tattica stabile, potrebbe giostrare - come vice di Leão - nel ruolo di esterno sinistro d'attacco, quello che ricopre anche nella Nazionale della Francia e posizione dalla quale ama partire per poi accentrarsi. Serviranno questi eventuali cambiamenti a restituire verve al Milan? I tifosi si augurano proprio di sì.
© RIPRODUZIONE RISERVATA