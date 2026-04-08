Il Milan di Massimiliano Allegri, con il 3-5-2, sta attualmente facendo fatica a creare occasioni da gol. Motivo per cui potrebbe cambiare faccia già a partire dal prossimo incontro di 'San Siro' contro l'Udinese: ecco cosa ha in mente il tecnico

Daniele Triolo Redattore 8 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 11:07)

Recentemente il Milan di Massimiliano Allegri fa tanta, troppa fatica a trovare la via della rete. Due trasferte consecutive, a Roma contro la Lazio e a Napoli contro gli azzurri di Antonio Conte, senza gol. Nel mezzo era andato, sì, tre volte in gol a 'San Siro' contro il Torino, ma grazie a Strahinja Pavlović (andato in gol anche 15 giorni prima a Cremona), Adrien Rabiot e Youssouf Fofana: un difensore e due centrocampisti.