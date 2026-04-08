Milan, Allegri studia il cambio tattico: ecco come rilanciare l’attacco

Massimiliano Allegri, nel post partita contro il Napoli, ha dichiarato che avrebbe potuto cambiare modulo prima, ma invece ha preferito attendere un po': «È una soluzione che potremo vedere dal primo minuto ma dipende sempre dalla condizione» disse.
I rossoneri, infatti, con il 4-3-3 sono molto più pericolosi e offensivi, basti pensare al match contro il Torino prima della sosta. Il club di via Aldo Rossi, sta, infatti, valutando questo 'stravolgimento' tattico. Una delle ipotesi più probabili è quella di inserire Pulisic e Leao sugli esterni, con Gimenez come punta centrale, mentre Fullkrug e Nkunku resteranno in panchina per subentrare poi a partita in corso.
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