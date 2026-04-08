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Milan, Allegri studia il cambio tattico: ecco come rilanciare l’attacco

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Milan, puoi cambiare modulo, ma con i termini giusti: Allegri potrebbe passare dal 3-5-2 ad un modulo più offensivo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Milan, puoi cambiare modulo, ma con i termini giusti. In questo finale di stagione, ir sosonerié potrebbero effettuare un cambio modulo, a patto che sia per uno più offensivo. Il 3-5-2, come tutti abbiamo potuto vedere, non sta rendendo più come all'inizia: ha migliorato di molto la fase difensiva, ma ha penalizzato, e non di poco, l'attacco rossonero.

La scelta, fino a questo momento come suggerito dal Corriere dello Sport, è stata evitata a causa dei molteplici problemi fisici che hanno colpito gli attaccanti, ma ora che tutti sono rientrati, il Milan potrebbe osare e cambiare assetto tattico, passando ad un 4-3-3.

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Massimiliano Allegri, nel post partita contro il Napoli, ha dichiarato che avrebbe potuto cambiare modulo prima, ma invece ha preferito attendere un po': «È una soluzione che potremo vedere dal primo minuto ma dipende sempre dalla condizione» disse.

I rossoneri, infatti, con il 4-3-3 sono molto più pericolosi e offensivi, basti pensare al match contro il Torino prima della sosta. Il club di via Aldo Rossi, sta, infatti, valutando questo 'stravolgimento' tattico. Una delle ipotesi più probabili è quella di inserire Pulisic e Leao sugli esterni, con Gimenez come punta centrale, mentre Fullkrug e Nkunku resteranno in panchina per subentrare poi a partita in corso.

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