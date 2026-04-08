Milan, Allegri studia il cambio tattico: ecco come rilanciare l’attacco

Milan, puoi cambiare modulo, ma con i termini giusti. In questo finale di stagione, ir sosonerié potrebbero effettuare un cambio modulo, a patto che sia per uno più offensivo. Il 3-5-2, come tutti abbiamo potuto vedere, non sta rendendo più come all'inizia: ha migliorato di molto la fase difensiva, ma ha penalizzato, e non di poco, l'attacco rossonero.