Per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, la gestione della partita persa ( 0-1 ) sul campo del Napoli non ha convinto: Allegri ha usato troppa cautela, contro una squadra, quella di Antonio Conte, fortemente rimaneggiata. Ed è stato tardivo anche l'assalto finale. Il quotidiano generalista ha rivelato, a questo proposito, un retroscena: in molti, anche dentro allo spogliatoio, spingono per un passaggio alla difesa a quattro e al tridente offensivo .

All'interno del Milan spingerebbero per il 4-3-3. E Allegri ...

Una soluzione, quella del 4-3-3, che fin qui Allegri ha ritenuto solo una variante da gara in corso, come nel finale al 'Maradona'. La sua priorità era ridare equilibrio alla squadra. E inizialmente ci è riuscito. Ora, però, le cose stanno cambiando e con il rientro di Matteo Gabbia e lo scadimento di forma di Saelemaekers, potrebbe anche pensare di ascoltare i consigli e modificare il suo sistema di gioco già per Milan-Udinese di sabato pomeriggio a 'San Siro'.