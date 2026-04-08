Matteo Gabbia, difensore italiano classe 1999 fermo da qualche settimana dopo essersi operato ad un'ernia, è tornato ad allenarsi in gruppo ieri a Milanello: sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per Milan-Udinese di sabato pomeriggio
Sconfitto (0-1) e superato in classifica dal Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri - scivolato dal secondo al terzo posto in Serie A - è tornato ad allenarsi ieri nel centro sportivo di Milanello. Almeno, però, il tecnico rossonero ha ricevuto una buona notizia. Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, si è allenato in gruppo anche Matteo Gabbia.
Il difensore centrale italiano, classe 1999, è tornato ad allenarsi in gruppo, sul campo, dopo oltre un mese. Lo scorso 3 marzo, come si ricorderà, il numero 46 del Milan si era sottoposto, a Londra, ad un intervento chirurgico per un'ernia inguinale. Ora si è perfettamente ristabilito ed è a disposizione per Milan-Udinese, partita della 32^ giornata di campionato in programma sabato 11 aprile alle ore 18:00 a 'San Siro'.