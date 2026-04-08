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RedBird e Cardinale al lavoro per NBA Europe: il piano del proprietario del Milan

RedBird e Cardinale al lavoro per NBA Europe: il piano del proprietario del Milan
L'imprenditore statunitense Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, valuta se investire o meno nel progetto NBA Europe, la nuova lega europea di basket che dovrebbe vedere la luce nell'autunno 2027
Daniele Triolo Redattore 

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Gerry Cardinale - managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dal 2022 - è al lavoro per decidere se investire nel progetto NBA Europe, ovvero la lega europea di basket che la NBA (National Basketball Association) statunitense che vedrà la luce nell'autunno 2027.

La NBA, per NBA Europe, vorrebbe due franchigie in Italia, una a Roma e una a Milano. RedBird ha fatto un'offerta, non vincolante, alla NBA per diventare proprietario di quella meneghina. Come condizione per entrare a far parte del progetto, però, è che la squadra destinata ad essere coinvolta in NBA Europe militi già nel massimo campionato del Paese di appartenenza.

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Motivo per cui RedBird e Cardinale hanno avviato colloqui con la Pallacanestro Varese, molto probabilmente per la cessione del titolo sportivo del club e. contestualmente, è emersa la possibilità che il fondo a stelle e strisce costruisca un'arena a MalpensaFiere, a Busto Arsizio (VA), nei pressi dell'aeroporto.

Cardinale avrebbe già parlato con la Camera di Commercio, proprietaria di quel terreno. Sarebbe, per il progetto NBA Europe, la soluzione alternativa a San Donato Milanese, dove RedBird aveva già acquisito e bonificato l'area San Francesco quando meditava di costruire in quella zona lì il nuovo stadio del Milan prima di tornare alla soluzione originaria, ovvero un nuovo impianto a 'San Siro' condiviso con l'Inter.

Ora, RedBird e Cardinale hanno fatto tutti i passi per NBA Europe, ma si riflette ancora se affondare realmente il colpo ed entrare nel progetto o meno. L'investimento, infatti, richiesto dalla NBA è molto alto. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime, calde settimane.

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