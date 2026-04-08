RedBird e Cardinale in NBA Europe? I passi fatti, la riflessione in corso — Motivo per cui RedBird e Cardinale hanno avviato colloqui con la Pallacanestro Varese, molto probabilmente per la cessione del titolo sportivo del club e. contestualmente, è emersa la possibilità che il fondo a stelle e strisce costruisca un'arena a MalpensaFiere, a Busto Arsizio (VA), nei pressi dell'aeroporto.

Cardinale avrebbe già parlato con la Camera di Commercio, proprietaria di quel terreno. Sarebbe, per il progetto NBA Europe, la soluzione alternativa a San Donato Milanese, dove RedBird aveva già acquisito e bonificato l'area San Francesco quando meditava di costruire in quella zona lì il nuovo stadio del Milan prima di tornare alla soluzione originaria, ovvero un nuovo impianto a 'San Siro' condiviso con l'Inter.

Ora, RedBird e Cardinale hanno fatto tutti i passi per NBA Europe, ma si riflette ancora se affondare realmente il colpo ed entrare nel progetto o meno. L'investimento, infatti, richiesto dalla NBA è molto alto. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime, calde settimane.