Allegri, le cui dichiarazioni sono state riportate da gran parte dei quotidiani sportivi oggi in edicola, ha proseguito poi così. «Dobbiamo guardarci da tutti: Juventus, Como, Roma, dall’Atalanta ancora in corsa. Non perdiamo però la serenità, un momento di difficoltà in una stagione può esserci: pensiamo a fare più punti possibili per centrare il nostro traguardo. Testa subito a sabato, alla partita contro l’Udinese, squadra fisica e rognosa. Calma perché a oggi siamo dentro il nostro obiettivo: abbiamo dei punti di vantaggio e dobbiamo riprendere a vincere per mantenerlo».
Napoli-Milan, Allegri: "Il 4-3-3? Potremmo provarci. Ma dipende da ..."—
In Napoli-Milan Allegri si era presentato con la coppia d'attacco formata da Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug, con, in panchina, Christian Pulisic e Rafael Leão oltre a Santiago Giménez. Tornasse indietro, rifarebbe le stesse scelte? Ecco la risposta del tecnico livornese: «Non ho la sfera magica. I giocatori che ho messo in campo hanno fatto una buona partita, Füllkrug e Nkunku compresi: certo uno come lui deve far gol nelle chance che ha avuto, o almeno prendere la porta. Pulisic era tornato dagli impegni in Nazionale, Leão è rimasto dodici giorni fermo per il problema al pube, ha fatto due mezzi allenamenti con la squadra. I giocatori non sono macchine che li metti in moto e partono. Il 4-3-3? Potremmo provarci, ma dipende dalla condizione dei giocatori».
© RIPRODUZIONE RISERVATA