Allegri, dopo Napoli-Milan, ha analizzato così la gara. «Abbiamo perso per un episodio, non possiamo dire che ci saremmo accontentati del pareggio. Era una partita bloccata: chi trovava l’occasione favorevole vinceva e così è stato. Rimpianti? Abbiamo sbagliato scelte e peccato di precisione. Potevamo fare meglio, questo sì, specie negli ultimi trenta metri. È una sconfitta che fa male ma non è finita qui: il nostro obiettivo è e resta la Champions League, i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo. Ci servono per forza altre quattro vittorie. La corsa Scudetto? Credo che ormai abbiamo dato. L’Inter è a +9 e c’è anche il Napoli davanti».