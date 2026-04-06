PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Allegri dopo Napoli-Milan: “Sconfitta che fa male contro una diretta concorrente. Dobbiamo …”

NAPOLI-MILAN

Allegri dopo Napoli-Milan: “Sconfitta che fa male contro una diretta concorrente. Dobbiamo …”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Sconfitta che fa male, contro una diretta concorrente. Soltanto con una vittoria potevamo tenere distante le squadre dietro in classifica e restare a -6 dall'Inter. Dovevamo portare gli episodi dalla nostra parte, non ci siamo riusciti. Ma dobbiamo restare sereni, perché il nostro obiettivo era e resta entrare in Champions. Dobbiamo iniziare a preparare bene la partita contro l'Udinese".

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Sulle difficoltà che ha creato il Napoli: "Il Napoli è una squadra che gioca di ripartenza, abbiamo subito due-tre occasioni in ripartenza. Noi dovevamo essere più precisi".

Sulla coppia d'attacco Christopher Nkunku-Niclas Füllkrug: "Per me hanno fatto una buona prestazione. Nkunku ha avuto un paio di situazioni favorevoli, ha aiutato anche la squadra in fase difensiva. Anche Füllkrug ha fatto bene. Purtroppo non è arrivato il risultato per la squadra".

Su cosa non ha funzionato stasera: "Nel secondo tempo abbiamo preso due-tre situazioni di ripartenza in cui abbiamo un po' rischiato. Maignan ha fatto una sola parata. Ma davanti dobbiamo essere più precisi e più bravi a fare gol".

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