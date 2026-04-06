Sulle difficoltà che ha creato il Napoli: "Il Napoli è una squadra che gioca di ripartenza, abbiamo subito due-tre occasioni in ripartenza. Noi dovevamo essere più precisi".

Sulla coppia d'attacco Christopher Nkunku-Niclas Füllkrug: "Per me hanno fatto una buona prestazione. Nkunku ha avuto un paio di situazioni favorevoli, ha aiutato anche la squadra in fase difensiva. Anche Füllkrug ha fatto bene. Purtroppo non è arrivato il risultato per la squadra".

Su cosa non ha funzionato stasera: "Nel secondo tempo abbiamo preso due-tre situazioni di ripartenza in cui abbiamo un po' rischiato. Maignan ha fatto una sola parata. Ma davanti dobbiamo essere più precisi e più bravi a fare gol".