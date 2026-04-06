Allegri post Napoli-Milan: “Scudetto? Ormai abbiamo dato. Il 4-3-3? Dipende da…”

Perché hai scelto Fullkrug e Nkunku? “Innanzitutto hanno fatto una buona partita. Nkunku ha avuto due occasioni favorevoli, ha lavorato molto bene per la squadra, ha fatto una buona partita anche tecnicamente. Nel primo tempo uno come lui deve fare gol, o almeno prendere la porta. Nel secondo tempo uguale, però direi che sono stati bravi com’è stata brava tutta la squadra. Il calcio è fatto di queste situazioni dove abbiamo peccato. È stata una partita bloccata. Nel primo tempo abbiamo subito il tiro di Spinazzola, e poi un contropiede su una palla persa nostra a metà campo. Nel secondo tempo uguale, 2-3 ripartenze… Tutte ripartenze. Sapevamo che loro sono bravi a scatenarsi in velocità e noi in qualche occasione li abbiamo scatenati”.

Hai qualche rimpianto su qualche contropiede non andato a buon fine? “Secondo me nel primo tempo abbiamo 3-4 palle recuperate nella metà campo avversaria e abbiamo sbagliato la scelta e la precisione. Il calcio… Se negli ultimi 20 metri fai la scelta giusta e sei preciso è più facile fare gol. Bisogna migliorare e rimanere sereni perché abbiamo ancora un po’ di vittorie da fare per centrare quello che è il nostro obiettivo, la Champions”.

Il 4-3-3 è una soluzione da usare solo a gara in corso? “È una soluzione che potremo vedere dal primo minuto ma dipende sempre dalla condizione. Pulisic è rientrato venerdì, Leao è stato 12 giorni fermo, ha fatto due mezzi allenamenti. Partire con i 3 davanti… Magari potevo decidere di spaccare la partita prima, di spaccarla al 70esimo però ho preferito portarla un pochino avanti così. Però gli esterni devono essere in buona condizione. Purtroppo Rafa quest’anno ha iniziato molto bene e poi ha avuto una serie di infortuni che l’hanno trascinato e ha fatto solo due mezzi allenamenti. È importante che ritrovi la condizione perché c’è bisogno di tutti, siamo nella parte finale del campionato”.

Cosa cambia ora che siete terzi e non più secondi? “La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha nove punti di vantaggio. Poi nel calcio più succedere di tutto ma c’è il Napoli avanti. Noi pensiamo una partita alla volta, pensiamo all’Udinese, dobbiamo recuperare le energie. Sabato sarà una partita difficile, l’Udinese in trasferta è pericolosa. Bisogna rimanere sereni perché momentaneamente siamo dentro il nostro obiettivo. E sappiamo che non è che sabato si risolve la problematica dell’arrivo in Champions. Bisogna fare un tot di punti, abbiamo qualche punto di vantaggio e dobbiamo cercare di mantenerlo vincendo le partite”.