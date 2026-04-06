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Napoli-Milan, Pavlovic: “Dobbiamo rimanere concentrati e creare di più”

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Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cosa potevate fare meglio sul gol subito? “Tutti volevamo venire qua a prendere 3 punti e rimanere vicini all’Inter. La partita è stata lenta, non abbiamo avuto molte occasioni. Alla fine il gol l’hanno fatto loro”.

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Ora siete preoccupati per la classifica? “Abbiamo perso il secondo posto ma siamo messi ancora bene per il nostro obiettivo. Dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi, la prossima settimana abbiamo l’occasione per andare a prendere altri tre punti”.

Sulle sue sortite offensive e cosa chiede il mister nella fase offensiva: “Penso che dovremmo creare ancora di più. Non abbiamo creato molto nelle ultime partite. E quando abbiamo occasioni di fare gol dobbiamo tirare molto più velocemente ed essere più concentrati. Anche io oggi ho avuto un’occasione, non sapevo se tirare o passare e l’ho sprecata. Bisogna essere più concentrati in queste situazioni”.

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