Nell'ultima sessione invernale di calciomercato, visto il lungo stop per infortunio nel quale è incappato Santiago Giménez, il Milan era corso ai ripari ingaggiando Niclas Füllkrug. L'ex centravanti di Greuther Fürth, Norimberga, Hannover, Werder Brema e Borussia Dortmund in patria, è giunto in rossonero con la formula del prestito gratuito fino al 30 giugno dagli inglesi del West Ham, club in cui si era trasferito per 27 milioni di euro nell'estate 2024.