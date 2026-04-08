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Calciomercato Milan, già deciso il futuro di Füllkrug: l’idea del club sul centravanti tedesco

Calciomercato Milan, già deciso il futuro di Füllkrug: l'idea del club sul centravanti tedesco
Niclas Füllkrug, centravanti tedesco classe 1993 giunto al Milan nell'ultima sessione invernale di calciomercato, si trova in rossonero in prestito con diritto di riscatto dagli inglesi del West Ham. Quale futuro per lui? La scelta sembra fatta
Daniele Triolo Redattore 

Nell'ultima sessione invernale di calciomercato, visto il lungo stop per infortunio nel quale è incappato Santiago Giménez, il Milan era corso ai ripari ingaggiando Niclas Füllkrug. L'ex centravanti di Greuther Fürth, Norimberga, Hannover, Werder Brema e Borussia Dortmund in patria, è giunto in rossonero con la formula del prestito gratuito fino al 30 giugno dagli inglesi del West Ham, club in cui si era trasferito per 27 milioni di euro nell'estate 2024.

Nell'operazione Füllkrug, per cui il Milan si è accordato per coprire i sei mesi di stipendio mancanti fino al termine della stagione (1,3 milioni di euro netti in totale), il club di Via Aldo Rossi si è riservato anche un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo del cartellino del giocatore (più comunemente noto come 'diritto di riscatto') per 5 milioni di euro. Ma secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il Milan non eserciterà tale opzione e, pertanto, non riscatterà il giocatore al termine della stagione.

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Una decisione, questa, che non sorprende. In 492' finora disputati in Serie A, 'diluiti' in 15 presenze (media di 33' per gara), 'Fülle' ha segnato un solo gol, il 18 gennaio a 'San Siro', quello che al 76' ha permesso al Milan di Massimiliano Allegri di battere per 1-0 il non irresistibile Lecce di Eusebio Di Francesco. Per il resto, tanto impegno, enorme disponibilità, molto spirito di sacrificio (il giocatore è sceso in campo per dare una mano anche con un dito del piede rotto), ma poca sostanza sotto porta. Che è quello che il Milan cerca dal suo centravanti.

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Oltre all'insoddisfazione complessiva per il suo rendimento sul terreno di gioco, la decisione del Milan di non procedere con il riscatto di Füllkrug affonda le sue radici anche in un ragionamento di tipo economico. Qualora, infatti, il Diavolo decidesse di tramutare il prestito di Füllkrug in un'acquisizione, dovrebbe garantirgli uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti a stagione per un nuovo contratto triennale, con scadenza 30 giugno 2029. Questi sono gli accordi con i suoi rappresentanti, l'agenzia 'Roof'. E il Diavolo, per un attaccante che ha compiuto 33 anni due mesi fa, questi soldi non li spende. Preferirebbe investirli in altra maniera.

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