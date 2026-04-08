Una decisione, questa, che non sorprende. In 492' finora disputati in Serie A, 'diluiti' in 15 presenze (media di 33' per gara), 'Fülle' ha segnato un solo gol, il 18 gennaio a 'San Siro', quello che al 76' ha permesso al Milan di Massimiliano Allegri di battere per 1-0 il non irresistibile Lecce di Eusebio Di Francesco. Per il resto, tanto impegno, enorme disponibilità, molto spirito di sacrificio (il giocatore è sceso in campo per dare una mano anche con un dito del piede rotto), ma poca sostanza sotto porta. Che è quello che il Milan cerca dal suo centravanti.
Calciomercato Milan, addio a Füllkrug per il rendimento sul campo. Ma anche ...—
Oltre all'insoddisfazione complessiva per il suo rendimento sul terreno di gioco, la decisione del Milan di non procedere con il riscatto di Füllkrug affonda le sue radici anche in un ragionamento di tipo economico. Qualora, infatti, il Diavolo decidesse di tramutare il prestito di Füllkrug in un'acquisizione, dovrebbe garantirgli uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti a stagione per un nuovo contratto triennale, con scadenza 30 giugno 2029. Questi sono gli accordi con i suoi rappresentanti, l'agenzia 'Roof'. E il Diavolo, per un attaccante che ha compiuto 33 anni due mesi fa, questi soldi non li spende. Preferirebbe investirli in altra maniera.
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