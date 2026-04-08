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Il Milan ci ricasca, rimediata un’altra multa per ritardo: il totale è un importo da record

Il Milan ci ricasca, rimediata un'altra multa per ritardo: il totale è un importo da record
In occasione di Napoli-Milan di lunedì sera allo stadio 'Diego Armando Maradona', il club rossonero ha rimediato un'altra multa, l'ennesima, per ritardo dei suoi giocatori per l'entrata in campo. Il totale stagionale è da capogiro: numeri e dati
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan ci ricasca: il club rossonero, in occasione di Napoli-Milan di lunedì sera allo stadio 'Diego Armando Maradona', ha rimediato un'altra multa, l'ennesima, dal Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea. Il motivo? Sempre lo stesso. Ovvero, il ritardo dei suoi giocatori nell'ingresso in campo dal tunnel degli spogliatoi, che sia per il primo o per il secondo tempo.

Oppure, come avvenuto al 'Maradona', per tutti e due! Il Giudice Sportivo, infatti, ha inflitto al Milan ben 25mila euro di multa, questa volta, per aver "a titolo di responsabilità oggettiva, ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo". Cinque minuti costati al club ben 5mila euro a minuto.

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L'amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Giorgio Furlani, sarà tutt'altro che contento. Anche perché questa rimediata in Napoli-Milan è addirittura la 11esima ammenda rimediata dal Diavolo in questa stagione con questa motivazione e la più alta in termini numerici.

In quest'edizione della Serie A, infatti, il Milan aveva finora ricevuto ben 107mila euro di multa per questo suo comportamento, suddivise in 10 ammende distinte. Si era partiti con 4mila euro per Lecce-Milan, divenuti 5mila per Milan-Bologna e ridotti a 3mila per Udinese-Milan.

Milan, già 132mila euro di multa per ritardo. Il Como ne ha presi solo 21mila!

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A quel punto, il Giudice Sportivo ha calcato la mano, ma il 'vizietto' al Diavolo non è di certo passato. Sono quindi giunti 8mila euro di multa per Milan-Roma, poi 10mila per Milan-Verona, Fiorentina-Milan e Milan-Lecce. Per concludere con i 15mila di Roma-Milan, i 20mila di Milan-Parma e i 22mila del derby contro l'Inter. Prima della stangata di Napoli.

Totale, ben 132mila euro di multa, francamente il tutto evitabile. Praticamente un record per il Milan: basti pensare che, come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, la seconda squadra dietro al Milan in questa speciale classifica, il Como, ha incassato provvedimenti disciplinari solamente per 21mila euro. Terzo posto, pari merito, per Napoli e Udinese con 8mila.

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