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Il Milan ha messo nel mirino Spinazzola a zero: rinnovo col Napoli lontano e prima offerta pronta

Calciomercato, il Milan piomba su Spinazzola a zero: i dettagli
Nuovo nome per il calciomercato del Milan. De Maggio svela che i rossoneri sarebbero piombati con forza per Spinazzola in scadenza col Napoli
Redazione

Napoli e Milan pronte a sfidarsi di nuovo. Dopo il big match di lunedì sera vinto dagli azzurri, ora si parla di calciomercato. In questi mesi, il Milan si è dimostrato molto attento sul mercato dei giocatori a parametro zero: basta pensare agli interessi per Robert Lewandowski o Leon Goretzka. Ma loro potrebbero non essere gli unici.

Infatti, come svelato dal giornalista Valter De Maggio in onda su 'Radio Kiss Kiss Napoli', il Milan sarebbe piombato con forza su Leonardo Spinazzola. L'esterno a tutta fascia di Conte è in scadenza di contratto col Napoli e starebbe aspettando una nuova proposta dopo quella al ribasso rifiutata qualche tempo fa.

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Il giornalista, ai microfoni dell'emittente campana, ha spiegato la situazione legata all'esterno: "Spinazzola vuole restare a Napoli, ne ha parlato anche con la moglie, vorrebbe addirittura trasferirsi definitivamente in Campania anche al termine della carriera. Sul fronte rinnovo, il Napoli è totalmente fermo".

Poi sull'interesse del Milan: "Tre mesi fa il Napoli ha offerto un contratto annuale a Spinazzola con una cifra al ribasso. Sul terzino si è fiondato il Milan proponendogli un biennale a cifre superiori rispetto a quelle che percepisce attualmente in Campania (percepisce attualmente 1,8 milioni di euro più bonus, ndr). Il calciatore ha deciso di non attendere più. Se il Napoli non accelera, il terzino accetterà la corte del Diavolo".

Per il Milan sarebbe un innesto di grandissimo valore e duttilità, vista la sua abilità nel giocare in tutti i ruoli sull'esterno, sia a destra che a sinistra. Staremo a vedere nei prossimi giorni se questa idea diventerà qualcosa di più concreto o meno.

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