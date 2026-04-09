Calciomercato, il Milan piomba su Spinazzola a zero: i dettagli

Il giornalista, ai microfoni dell'emittente campana, ha spiegato la situazione legata all'esterno: "Spinazzola vuole restare a Napoli, ne ha parlato anche con la moglie, vorrebbe addirittura trasferirsi definitivamente in Campania anche al termine della carriera. Sul fronte rinnovo, il Napoli è totalmente fermo".

Poi sull'interesse del Milan: "Tre mesi fa il Napoli ha offerto un contratto annuale a Spinazzola con una cifra al ribasso. Sul terzino si è fiondato il Milan proponendogli un biennale a cifre superiori rispetto a quelle che percepisce attualmente in Campania (percepisce attualmente 1,8 milioni di euro più bonus, ndr). Il calciatore ha deciso di non attendere più. Se il Napoli non accelera, il terzino accetterà la corte del Diavolo".

Per il Milan sarebbe un innesto di grandissimo valore e duttilità, vista la sua abilità nel giocare in tutti i ruoli sull'esterno, sia a destra che a sinistra. Staremo a vedere nei prossimi giorni se questa idea diventerà qualcosa di più concreto o meno.