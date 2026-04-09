Calciomercato Milan, la richiesta di Goretzka è piuttosto alta — In Serie A, invece, i club che hanno chiesto informazioni agli agenti di Goretzka, i procuratori della 'Roof', sono il Milan e la Juventus. Goretzka gratis fa gola a tutti, ma è normale che, non essendoci un costo del cartellino da pagare, gli agenti e il giocatore puntino ad un contratto importante - forse l'ultimo della carriera - con cifre piuttosto elevate. Di cosa parliamo nello specifico? Sembra che la richiesta sia di un contratto biennale (con scadenza, quindi, fissata al 30 giugno 2028) da 7 milioni di euro netti a stagione di stipendio per il giocatore.

La proposta rossonera, ad ogni modo, è competitiva ed è in fase di valutazione — A questo, vanno aggiunti 10 milioni di euro di commissioni agli agenti per l'operazione. Il Milan, storicamente, è refrattario ad operazioni di questo tipo. La Juventus, invece, ne ha già mandata in porto una l'anno passato, con Jonathan David, che si era svincolato dal Lille. Ora, la situazione è questa: il Milan, alla 'Roof', ha proposto per Goretzka un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio - quindi meno di quanto chiesto - ma per tre anni, con scadenza 30 giugno 2029.

Sostanzialmente, non solo pareggerebbe ma supererebbe anche la richiesta di stipendio del calciatore teutonico. Sulle commissioni, poi, ci sarà da trattare. Le parti stanno parlando, vedremo cosa succederà. La Juve, al momento, non ha ancora presentato un'offerta vera e propria ad agenti e giocatore: è ancora in fase di valutazione sull'affare, se affondare il colpo o meno. Anche perché sulla scelta di Goretzka influirà sicuramente la partecipazione in Champions League o meno del suo nuovo club. E i bianconeri, per ora, sono tutt'altro che sicuri di esserci.