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Calciomercato, sprint del Milan per Goretzka: ecco l’offerta dei rossoneri al tedesco

Calciomercato, sprint del Milan per Goretzka: ecco l'offerta dei rossoneri al tedesco
Il Milan sta accelerando per cercare di mettere sotto contratto Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 che si svincolerà dal Bayern Monaco dopo otto stagioni, in vista del prossimo calciomercato estivo. Ecco la situazione attuale
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, in vista del prossimo calciomercato estivo, per la stagione che - con tutta probabilità - lo vedrà nuovamente impegnato in Champions League, ha intenzione di piazzare almeno un colpo 'alla Rabiot' per reparto.

Come fu l'anno passato per Luka Modrić, il Milan sta riflettendo di proporre un contratto interessante ad un giocatore prossimo allo svincolo. E come fu per Adrien Rabiot, si tratta di un altro centrocampista che ha da poco superato i 30 anni. Quindi nel pieno della carriera, ancora e con l'ambizione di una nuova sfida.

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Il Milan, infatti, è pronto a proporre a Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 che si svincolerà dal Bayern Monaco dopo otto stagioni di successi, un contratto di tre anni (con scadenza fissata dunque al 30 giugno 2029) ad almeno 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Il triennale offerto dal Diavolo è superiore, in durata, a quanto offrono le concorrenti italiane ed estere, che si limitano ad un accordo biennale.

Se riuscisse a mettere le mani su Goretzka, il Milan inserirebbe nel proprio centrocampo, al fianco di Modrić e Rabiot, un giocatore da 303 partite complessive con la maglia del Bayern. Poi perfettamente integro (39 partite, con 2 gol e 2 assist, in stagione tra Bundesliga, Champions League e coppe nazionali). Sicuramente vincente (16 trofei con i bavaresi, tra cui 6 titoli di Campione di Germania e una Champions League). E gli offrirebbe ovviamente un ruolo da protagonista.

Il tedesco potrebbe decidere del suo futuro già a fine mese

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Il Milan, per la 'rosea', si è mosso in anticipo su Goretzka e ora cerca lo scatto sulla concorrenza, con una proposta più consistente delle altre. Sembra che, per vivere un finale di stagione sereno e senza troppo stress, lo stesso Goretzka sia orientato a decidere a breve del suo futuro.

Anche prima che di concludere gli impegni in Bundesliga e in Champions con il Bayern. Potrebbe già scegliere la sua nuova squadra alla fine di questo mese di aprile. Una scelta anche di rispetto per tutte le squadre che si sono messe in fila alla sua porta: chi verrà scelto, e chi no, potrà poi organizzarsi di conseguenza.

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