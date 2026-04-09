Calciomercato Milan, pronti 15 milioni in 3 anni per Goretzka—
Il Milan, infatti, è pronto a proporre a Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 che si svincolerà dal Bayern Monaco dopo otto stagioni di successi, un contratto di tre anni (con scadenza fissata dunque al 30 giugno 2029) ad almeno 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Il triennale offerto dal Diavolo è superiore, in durata, a quanto offrono le concorrenti italiane ed estere, che si limitano ad un accordo biennale.
Se riuscisse a mettere le mani su Goretzka, il Milan inserirebbe nel proprio centrocampo, al fianco di Modrić e Rabiot, un giocatore da 303 partite complessive con la maglia del Bayern. Poi perfettamente integro (39 partite, con 2 gol e 2 assist, in stagione tra Bundesliga, Champions League e coppe nazionali). Sicuramente vincente (16 trofei con i bavaresi, tra cui 6 titoli di Campione di Germania e una Champions League). E gli offrirebbe ovviamente un ruolo da protagonista.
Il tedesco potrebbe decidere del suo futuro già a fine mese—
Il Milan, per la 'rosea', si è mosso in anticipo su Goretzka e ora cerca lo scatto sulla concorrenza, con una proposta più consistente delle altre. Sembra che, per vivere un finale di stagione sereno e senza troppo stress, lo stesso Goretzka sia orientato a decidere a breve del suo futuro.
Anche prima che di concludere gli impegni in Bundesliga e in Champions con il Bayern. Potrebbe già scegliere la sua nuova squadra alla fine di questo mese di aprile. Una scelta anche di rispetto per tutte le squadre che si sono messe in fila alla sua porta: chi verrà scelto, e chi no, potrà poi organizzarsi di conseguenza.
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