'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan , in vista del prossimo calciomercato estivo, per la stagione che - con tutta probabilità - lo vedrà nuovamente impegnato in Champions League , ha intenzione di piazzare almeno un colpo 'alla Rabiot' per reparto.

Come fu l'anno passato per Luka Modrić, il Milan sta riflettendo di proporre un contratto interessante ad un giocatore prossimo allo svincolo. E come fu per Adrien Rabiot, si tratta di un altro centrocampista che ha da poco superato i 30 anni. Quindi nel pieno della carriera, ancora e con l'ambizione di una nuova sfida.