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CALCIOMERCATO MILAN

Nuovo attaccante Milan, i veri obiettivi di calciomercato di Tare e Allegri

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante per il calciomercato estivo: il direttore sportivo Igli Tare ha in piedi contatti avanzati per molteplici piste. Quale tra questi bomber rinforzerà la squadra di Massimiliano Allegri? Le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

Calciomercato Milan, caccia all'attaccante: il nuovo 9 uscirà da questa rosa di nomi

Il Milan sarà assoluto protagonista nella prossima sessione estiva di calciomercato. Per la stagione 2026-2027, quella che - auspicabilmente - vedrà il Diavolo tornare a disputare la Champions League, infatti, serviranno rinforzi di qualità nell'organico attualmente a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Innesti, dunque, previsti in ogni reparto. Oggi, in particolare, concentriamo la nostra attenzione sull'attacco, poiché sembra destinato a cambiare radicalmente forma l'anno venturo. PROSSIMA SCHEDA

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