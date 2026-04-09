Il Milan sarà assoluto protagonista nella prossima sessione estiva di calciomercato. Per la stagione 2026-2027, quella che - auspicabilmente - vedrà il Diavolo tornare a disputare la Champions League, infatti, serviranno rinforzi di qualità nell'organico attualmente a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Innesti, dunque, previsti in ogni reparto. Oggi, in particolare, concentriamo la nostra attenzione sull'attacco, poiché sembra destinato a cambiare radicalmente forma l'anno venturo. PROSSIMA SCHEDA
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CALCIOMERCATO MILAN
Nuovo attaccante Milan, i veri obiettivi di calciomercato di Tare e Allegri
Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante per il calciomercato estivo: il direttore sportivo Igli Tare ha in piedi contatti avanzati per molteplici piste. Quale tra questi bomber rinforzerà la squadra di Massimiliano Allegri? Le ultime news
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