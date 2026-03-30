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Calciomercato Milan, che colpo per il futuro: Kostic rossonero

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Una trattativa lunghissima, portata a termine dopo 3 mesi alle condizioni dettate dai rossoneri: il Milan ha chiuso per Andrej Kostic
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una trattativa lunghissima, portata a termine dopo 3 mesi alle condizioni dettate dai rossoneri. Il Milan ha chiuso per il giovane Andrej Kostic del Partizan Belgrado, anche se per l'ufficialità bisognerà attendere ancora un po'. Il DS rossonero Igli Tare, grande estimatore del giovane, lo aveva già messo nel mirino a fine 2025, ma il Partizan aveva sparato molto alto: circa 10 milioni di euro per il classe 2007.

Milan, l'acquisto di Kostic

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Il Milan, però, non ha mollato di certo l'operazione, continuando a trattare lavorando con l’entourage del giocatore fino ad arrivare alla chiusura dell'operazione: intesa sui 3.5 milioni più bonus e una percentuale su una possibile rivendita futura.

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Il giovane 2007, secondo quanto riferito da Tuttosport, è arrivato a Milano sabato sera e, nella mattinata di ieri, ha già effettuato le visite mediche presso la clinica “La Madonnina”, per poi ripartire verso Belgrado, dove concluderà la stagione con il Partizan, attualmente terzo in classifica.

Kostic, alto 188 cm, è riuscito a collezionare 34 presenze in stagione, bucando la rete in 11 occasioni nonostante abbia giocato sole 11 volte da titolare. Il giovane ha segnato anche all'Italia U21 il 5 settembre e, a ottobre 2025 ha esordito nella nazionale maggiore. Il giovane, però, è stato bloccato anticipatamente dal Milan, cosa che venne fatta anche nel 2021 con Mike Maignan.

Il tesseramento ufficiale arriverà a Luglio e non è assolutamente da escludere che il giovane si aggreghi subito alla prima squadra durante il classico ritiro estivo, anche se la stagione verrà iniziata con addosso la maglia del Milan Futuro. Kostic potrà ambientarsi con calma al fianco di giocatori come Pavlovic e Modric.

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Il Milan, inoltre, punta molto sul giovane attaccante: il club rossonero, con il suo tesseramento, ha già bloccato uno dei due slot per gli extracomunitari.

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