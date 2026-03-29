Nei mesi scorsi il nome di Robert Lewandowski infiammava il calciomercato del Milan, ma ad oggi le cose possono cambiare...
Nei mesi scorsi il nome di Robert Lewandowski infiammava il calciomercato europeo. Perché? Il suo addio al Barcellona sembrava quasi scontato, facendo interessare diversi club europei al suo nome, tra cui il Milan di Allegri. C'è però una svolta: ad oggi, il club blaugrana avrebbe cambiato strategia: niente più separazione, ma rinnovo con adeguamento di stipendio. A riferirlo il quotidiano 'Sport'.
Milan, niente Lewandowski?
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Il contratto dell'ex bomber del Bayern Monaco discade nel 2026 ma, all'interno, è presente un opzione per un ulteriore stagione. In tutto ciò, il Barcellona vuole rinegoziare: riduzione dello stipendio, attualmente 30 milioni lordi, ma con dei bonus legati al rendimento individuale e collettivo.