Nei mesi scorsi il nome di Robert Lewandowski infiammava il calciomercato europeo. Perché? Il suo addio al Barcellona sembrava quasi scontato, facendo interessare diversi club europei al suo nome, tra cui il Milan di Allegri. C'è però una svolta: ad oggi, il club blaugrana avrebbe cambiato strategia: niente più separazione, ma rinnovo con adeguamento di stipendio. A riferirlo il quotidiano 'Sport'.