Arrivano delle novità sul futuro di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo della Juventus, osservatissimo dal Milan di Massimiliano Allegri, è in scadenza di contratto e, per non perderlo a zero, la 'Vecchia Signora' dovrebbe rinnovarlo. A parlare della sua situazione contrattuale è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, che ha rivelato che le due parti si sono avvicinate, ma ancora non c'è stato un vero e proprio scatto. Ecco, di seguito, le sue parole:
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PIANETAMILAN calciomercato Mercato Milan, Moretto su Vlahovic: “Resta distanza tra l’entourage del serbo e la società”
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Mercato Milan, Moretto su Vlahovic: “Resta distanza tra l’entourage del serbo e la società”
Arrivano delle novità sul futuro di Dusan Vlahovic, seguitissimo dal Milan di Allegri. A parlarne è stato l'esperto di mercato Moretto...
Milan, Moretto su Vlahovic—
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"Tra Dusan e la Juventus c'erano buoni dialoghi per il rinnovo, si parlava di un possibile allungamento del contratto. La volontà del centravanti era quella di provare a stare a Torino ancora. Secondo le ultime novità però, resta distanza tra l'entourage del serbo e la società bianconera. Le parti si sono avvicinate sì, ma non c'è stato ancora una scatto verso un accordo totale. Su di lui ci sono tanti club, anche italiani, anche se il pacchetto Vlahovic, pure a parametro sarebbe comunque molto oneroso..".
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