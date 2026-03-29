Arrivano delle novità sul futuro di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo della Juventus, osservatissimo dal Milan di Massimiliano Allegri, è in scadenza di contratto e, per non perderlo a zero, la 'Vecchia Signora' dovrebbe rinnovarlo. A parlare della sua situazione contrattuale è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, che ha rivelato che le due parti si sono avvicinate, ma ancora non c'è stato un vero e proprio scatto. Ecco, di seguito, le sue parole: