Dopo diversi mesi di assenza, Dusan Vlahovic è tornato a disposizione, e il Milan è costretto a chiudere la sua corsa: rinnovo vicino

Dopo diversi mesi di assenza, Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, è tornato in campo. Rimane, però, un punto interrogativo: il Milan, che ha seguito Vlahovic per diverso tempo, sta cercando di capire cosa vorrà fare il serbo nel suo futuro prossimo. Massimiliano Allegri, si sa, lo stima molto e lo avrebbe voluto a Milano già la scorsa estate.