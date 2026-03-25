Milan, ti ricordi di quando hai preso Nkunku al posto di Hojlund? La scelta che ha cambiato la stagione
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Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport di oggi, il serbo non è mai stato così vicino al rinnovo contrattuale. Durante la pausa delle Nazionali, il club e il giocatore potranno parlare di un eventuale estensione di contratto: decisiva sarà la settimana di pasqua. La bozza, intanto, s sembrerebbe già esserci: accordo di uno-due anni massimo. Dalla lista dei rossoneri, perciò, si può già eliminare un nome: Vlahovic-Milan non s'ha da fare.
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