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Milan-Vlahovic, pista in chiusura: il serbo vicino al rinnovo con la Juventus

Milan-Vlahovic, pista in chiusura: il serbo vicino al rinnovo con la Juventus - immagine 1
Dopo diversi mesi di assenza, Dusan Vlahovic è tornato a disposizione, e il Milan è costretto a chiudere la sua corsa: rinnovo vicino
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo diversi mesi di assenza, Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, è tornato in campo. Rimane, però, un punto interrogativo: il Milan, che ha seguito Vlahovic per diverso tempo, sta cercando di capire cosa vorrà fare il serbo nel suo futuro prossimo. Massimiliano Allegri, si sa, lo stima molto e lo avrebbe voluto a Milano già la scorsa estate.

Milan, Vlahovic si o no?

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Il calciatore è in scadenza di contratto, e il club di Via Aldo Rossi spera di poter riuscire ad approfittare della situazione. C'è, però, da dire che nelle ultime settimane sembrerebbe esserci stato un riavvicinamento da parte della dirigenza bianconera.

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Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport di oggi, il serbo non è mai stato così vicino al rinnovo contrattuale. Durante la pausa delle Nazionali, il club e il giocatore potranno parlare di un eventuale estensione di contratto: decisiva sarà la settimana di pasqua. La bozza, intanto, s sembrerebbe già esserci: accordo di uno-due anni massimo. Dalla lista dei rossoneri, perciò, si può già eliminare un nome: Vlahovic-Milan non s'ha da fare.

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