Milan, il grande dubbio: e se al posto di Nkunku fosse arrivato Hojlund?

L'ex Lipsia ha segnato 5 gol in poco più di 1.000 minuti in Serie A, con una media realizzativa addirittura superiore a quella dell'attaccante del Napoli. Il problema resta la continuità. Quando ha trovato spazio con regolarità, tra novembre e gennaio, Christo ha risposto con 4 gol in tre partite consecutive. Poi, con il ridimensionamento nelle gerarchie, si è fermato.

Un attacco senza certezze — Il Milan si presenta al 'Maradona' con diverse opzioni ma poche sicurezze. Pulisic è l’unico punto fermo, anche se nel 2026 è ancora a quota zero gol. Leao resta in dubbio, mentre Gimenez è appena rientrato dopo cinque mesi ai box. Fullkrug, dopo un buon impatto iniziale, non è riuscito a trovare continuità nel sistema di Allegri, riaprendo anche i dubbi sul suo futuro. La sensazione è che nessuno, al momento, sia davvero in grado di caricarsi sulle spalle il reparto offensivo rossonero.

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Il confronto con il Napoli evidenzia ulteriormente la situazione: Conte può contare su un subentrato di lusso come Romelu Lukaku, mentre il Milan non ha ancora trovato un centravanti capace di garantire continuità. Per questo, la dirigenza rossonera è gia al lavoro per regalare ad Allegri un attaccante titolare in vista della prossima stagione. Una necessità già emersa in passato e mai completamente risolta.