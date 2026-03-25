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Milan, ti ricordi di quando hai preso Nkunku al posto di Hojlund? La scelta che ha cambiato la stagione

Milan, il grande dubbio: e se al posto di Nkunku fosse arrivato Hojlund?
Verso Napoli-Milan, tra rotazioni e rimpianti di mercato: Nkunku ha l’ultima occasione per riprendersi il Diavolo in un incrocio del destino con Hojlund
Redazione PM

L'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' propone un approfondimento sull'attacco del Milan in vista della sfida contro il Napoli. Il mancato affondo dei rossoneri per Hojlund la scorsa estate ha segnato profondamente la stagione delle due squadre: gli azzurri si sono mossi rapidamente dopo l'infortunio di Lukaku e hanno chiuso per 6 milioni di prestito e 44 di riscatto obbligatorio in caso di qualificazione alla Champions. Un incrocio che continua ad alimentare qualche rimpianto.

Milan, occasione da non fallire per Nkunku

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Sfumato Hojlund, il Milan ha virato su Christopher Nkunku, arrivato dal Chelsea per 37 milioni. Con Leao non al meglio, il francese ha buone possibilità di partire titolare al fianco di Pulisic nel match del 'Maradona'. Una chance importante, sia per incidere in una gara chiave sia per rilanciarsi dopo settimane difficili.

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L'ex Lipsia ha segnato 5 gol in poco più di 1.000 minuti in Serie A, con una media realizzativa addirittura superiore a quella dell'attaccante del Napoli. Il problema resta la continuità. Quando ha trovato spazio con regolarità, tra novembre e gennaio, Christo ha risposto con 4 gol in tre partite consecutive. Poi, con il ridimensionamento nelle gerarchie, si è fermato.

Un attacco senza certezze

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Il Milan si presenta al 'Maradona' con diverse opzioni ma poche sicurezze. Pulisic è l’unico punto fermo, anche se nel 2026 è ancora a quota zero gol. Leao resta in dubbio, mentre Gimenez è appena rientrato dopo cinque mesi ai box. Fullkrug, dopo un buon impatto iniziale, non è riuscito a trovare continuità nel sistema di Allegri, riaprendo anche i dubbi sul suo futuro. La sensazione è che nessuno, al momento, sia davvero in grado di caricarsi sulle spalle il reparto offensivo rossonero.

Il mercato e un problema irrisolto

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Il confronto con il Napoli evidenzia ulteriormente la situazione: Conte può contare su un subentrato di lusso come Romelu Lukaku, mentre il Milan non ha ancora trovato un centravanti capace di garantire continuità. Per questo, la dirigenza rossonera è gia al lavoro per regalare ad Allegri un attaccante titolare in vista della prossima stagione. Una necessità già emersa in passato e mai completamente risolta.

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