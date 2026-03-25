Si prospetta un vero e proprio duello anche sul fronte mercato. Difatti, appena finirà l'ultima sosta della stagione, Napoli e Milan si affronteranno in un big match infuocato e molto importante in ambito scudetto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
RASSEGNA STAMPA
Uno dei nomi che sta infiammando, già da ora, il calciomercato futuro è sicuramente quello di Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe '95 del Bayern Monaco. Il tedesco, già diverse settimane fa, ha comunicato a tutti che, a fine stagione, concluderà la sua avventura con i bavaresi. Già da prima che la sua scelta venisse resa nota, il suo nome era finito nella lista del Milan di Massimiliano Allegri, ma non è l'unica big italiana.
Ad osservare il centrocampista ci sono anche Napoli e Juventus. Tra le due formazioni, a dar ufficialmente fastidio al Milan è il Napoli di Conte. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, oggi in edicola, i partenopei pensano proprio al calciatore del Bayern.
Si prospetta un vero e proprio duello anche sul fronte mercato. Difatti, appena finirà l'ultima sosta della stagione, Napoli e Milan si affronteranno in un big match infuocato e molto importante in ambito scudetto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA