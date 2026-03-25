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RASSEGNA STAMPA

Calciomercato, sfida italiana per Goretzka: Milan e Napoli a duello

Calciomercato, sfida italiana per Goretzka: Milan e Napoli a duello - immagine 1
Uno dei nomi che sta infiammando, già da ora, il calciomercato futuro è sicuramente quello di Leon Goretzka: oltre al Milan, spunta il Napoli
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Uno dei nomi che sta infiammando, già da ora, il calciomercato futuro è sicuramente quello di Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe '95 del Bayern Monaco. Il tedesco, già diverse settimane fa, ha comunicato a tutti che, a fine stagione, concluderà la sua avventura con i bavaresi. Già da prima che la sua scelta venisse resa nota, il suo nome era finito nella lista del Milan di Massimiliano Allegri, ma non è l'unica big italiana.

Milan, attenzione alla concorrenza

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Ad osservare il centrocampista ci sono anche Napoli e Juventus. Tra le due formazioni, a dar ufficialmente fastidio al Milan è il Napoli di Conte. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, oggi in edicola, i partenopei pensano proprio al calciatore del Bayern.

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Si prospetta un vero e proprio duello anche sul fronte mercato. Difatti, appena finirà l'ultima sosta della stagione, Napoli e Milan si affronteranno in un big match infuocato e molto importante in ambito scudetto.

 

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