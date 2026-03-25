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Milan, Fullkrug non convince la dirigenza: riscatto lontano

Milan, Fullkrug non convince la dirigenza: riscatto lontano - immagine 1
Se c'è un calciatore che ancora non ha reso come sperato è Niclas Fullkrug: l'attaccante sempre più lontano dal riscatto
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Se c'è un calciatore che ancora non ha reso come sperato è Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco, arrivato nel mercato di gennaio in prestito semestrale dal West Ham, non ha ancora inciso in modo particolare: l'ultima rete risale al 18 gennaio nel match contro il Lecce. Da quel momento in poi tutti si aspettavano maggiore continuità, cosa che però è venuta a mancare.

Come riferito dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri sperava di aver trovato la giusta pedina per far sbloccare l'attacco rossonero, ma Fullkrug, invece, si è fermato li, alla rete contro il Lecce nonostante le 14 presenze in Serie A maturate fino ad adesso.

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Come riferito in precedenza, l'attaccante tedesco, che ha compiuto 33 anni lo scorso febbraio, è in prestito con diritto di riscatto (fissato a 5 milioni di euro), ma se l'andamento dovesse continuare a rimanere tale, il Milan deciderà di non procedere con il riscatto.

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Ad oggi, il suo rientro in Premier League è più che confermato. Il Milan, infatti, si sta avviando verso una vera e propria rivoluzione del fronte offensivo: rischiano infatti, anche Nkunku e Gimenez. L'ex attaccante del Borussia Dortmund spera ancora in una chiamata da parte della Nazionale, ma per avverarsi dovrebbe prima sbloccarsi con i rossoneri. Vedremo a Milanello, se il calciatore riuscirà nell'impresa di far ricredere tutti, tifosi compresi.

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