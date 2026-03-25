Se c'è un calciatore che ancora non ha reso come sperato è Niclas Fullkrug: l'attaccante sempre più lontano dal riscatto

Se c'è un calciatore che ancora non ha reso come sperato è Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco, arrivato nel mercato di gennaio in prestito semestrale dal West Ham, non ha ancora inciso in modo particolare: l'ultima rete risale al 18 gennaio nel match contro il Lecce. Da quel momento in poi tutti si aspettavano maggiore continuità, cosa che però è venuta a mancare.