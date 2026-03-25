Come riferito in precedenza, l'attaccante tedesco, che ha compiuto 33 anni lo scorso febbraio, è in prestito con diritto di riscatto (fissato a 5 milioni di euro), ma se l'andamento dovesse continuare a rimanere tale, il Milan deciderà di non procedere con il riscatto.
Ad oggi, il suo rientro in Premier League è più che confermato. Il Milan, infatti, si sta avviando verso una vera e propria rivoluzione del fronte offensivo: rischiano infatti, anche Nkunku e Gimenez. L'ex attaccante del Borussia Dortmund spera ancora in una chiamata da parte della Nazionale, ma per avverarsi dovrebbe prima sbloccarsi con i rossoneri. Vedremo a Milanello, se il calciatore riuscirà nell'impresa di far ricredere tutti, tifosi compresi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA