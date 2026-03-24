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Chi vincerà lo Scudetto? Per l’algoritmo OptaPredictor ci sono pochi dubbi: ecco la previsione

Il Milan può vincere lo Scudetto? Ecco la previsione dell'algoritmo
Quante possibilità ha il Milan di vincere lo Scudetto? A dare una previsione anche l'algoritmo OptaPredictor sulle pagine del 'CorSport'
Redazione

La 30^ giornata di Serie A è finita da un paio di giorni, ora non si fa altro che parlare e commentare la corsa Scudetto, che a otto turni dalla fine è più aperta che mai. L'ultimo weekend, infatti, ha riportato speranza nei tifosi di Milan e Napoli per una rimonta che avrebbe dell'incredibile. Ora la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Antonio Conte sono distanti rispettivamente 6 e 7 punti dall'Inter capolista. Tutto questo grazie alle vittorie con Torino e Cagliari, ma anche per via del pari dei nerazzurri contro la Fiorentina.

Considerando i calendari e le gare rimanenti, non è impossibile da immaginare una rimonta da parte di queste squadre, ma non è così per l'algoritmo OptaPredictor. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola riporta le percentuali Scudetto stimate dallo strumento informatico. Ecco, quindi, quante chance ha il Milan di vincere il Tricolore.

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"Alla luce dei risultati dell’ultimo weekend le proiezioni correggono leggermente le stime per le percentuali scudetto: Inter campione all’89,48%, mentre salgono Milan (6,16%) e Napoli (4,19%). Lo scontro diretto alla ripresa del campionato potrà ribaltare il ruolo di principale antagonista della squadra di Chivu". Nelle prossime settimane capiremo di più, soprattutto dopo la 31^ giornata, quando si sfideranno Inter e Roma e al 'Maradona' invece andrà in scena Napoli-Milan.

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