Il Milan può vincere lo Scudetto? Ecco la previsione dell'algoritmo

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"Alla luce dei risultati dell’ultimo weekend le proiezioni correggono leggermente le stime per le percentuali scudetto: Inter campione all’89,48%, mentre salgono Milan (6,16%) e Napoli (4,19%). Lo scontro diretto alla ripresa del campionato potrà ribaltare il ruolo di principale antagonista della squadra di Chivu". Nelle prossime settimane capiremo di più, soprattutto dopo la 31^ giornata, quando si sfideranno Inter e Roma e al 'Maradona' invece andrà in scena Napoli-Milan.
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