Il Milan può vincere lo Scudetto? Ecco la previsione dell'algoritmo

La 30^ giornata di Serie A è finita da un paio di giorni, ora non si fa altro che parlare e commentare la corsa Scudetto, che a otto turni dalla fine è più aperta che mai. L'ultimo weekend, infatti, ha riportato speranza nei tifosi di Milan e Napoli per una rimonta che avrebbe dell'incredibile. Ora la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Antonio Conte sono distanti rispettivamente 6 e 7 punti dall'Inter capolista. Tutto questo grazie alle vittorie con Torino e Cagliari, ma anche per via del pari dei nerazzurri contro la Fiorentina.