Nelle ultime settimane, Leao non ha pienamente brillato nel ruolo di punta centrale anche se, è da evidenziare, a non funzionare è stato un po' tutto il reparto offensivo dei rossoneri. Però è proprio contro gli azzurri che Leao riesce a mettersi sotto ai riflettori. Dopo le ultime polemiche, infatti, il numero 10 rossonero vorrà riscattarsi.

L'ex attaccante storico del Milan Andriy Shevchenko, però, ha alcuni dubbi a riguardo. Parlando del suo nuovo ruolo di punta centrale, l'ucraino a margine del Legends Trophy di padel ha dichiarato: «Non è un attaccante, non copre ora il suo ruolo naturale gli è stato chiesto di fare la punta: in qualche partita ha fatto bene, in altre meno. Ma per valutarlo in quel ruolo bisogna dargli tempo. Certo, bisogna vedere se lui ha la volontà di aiutare la squadra e lui è l'unico che può fare quel ruolo. Si può sbagliare la partita, ma non atteggiamento».