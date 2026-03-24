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Milan, Leao ai box: niente Nazionale per il portoghese. Rientro con il Napoli?

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Dopo la brutta prestazione contro la Lazio, ecco lo stop: Rafael Leao salterà il ritiro con la Nazionale, Napoli a rischio?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Non proprio delle settimane tranquille per Rafael Leao. Dopo la brutta prestazione fornita contro la Lazio, nella settimana che ha portato alla sfida contro il Torino, vinta poi 3-2 dai rossoneri, il portoghese ha subito un riacutizzarsi del dolore legato all'adduttore destro. In tutto questo, però, c'è anche una notizia positiva: dagli esami effettuati non ci sono lesioni. 

Il tutto però, ha portato a due inevitabili conseguenze: niente match contro il Torino e Nazionale saltata. In fin dei conti, come riferito dal Corriere dello Sport, meglio così. Nei giorni della sosta, il portoghese potrà riposarsi, recuperando al meglio dall'infortunio. 'Il tempo è la risposta', ha scritto ieri il portoghese sul suo profilo Instagram.

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A Milanello Leao continuerà con delle terapie ben specifiche, attendendo con ansia un rientro in gruppo da valutare. Allegri, infatti, spera di recuperare il portoghese per la sfida contro il Napoli di Conte, in programma lunedì 6 aprile alle ore 20:45.

Nelle ultime settimane, Leao non ha pienamente brillato nel ruolo di punta centrale anche se, è da evidenziare, a non funzionare è stato un po' tutto il reparto offensivo dei rossoneri. Però è proprio contro gli azzurri che Leao riesce a mettersi sotto ai riflettori. Dopo le ultime polemiche, infatti, il numero 10 rossonero vorrà riscattarsi.

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L'ex attaccante storico del Milan Andriy Shevchenko, però, ha alcuni dubbi a riguardo. Parlando del suo nuovo ruolo di punta centrale, l'ucraino a margine del Legends Trophy di padel ha dichiarato: «Non è un attaccante, non copre ora il suo ruolo naturale gli è stato chiesto di fare la punta: in qualche partita ha fatto bene, in altre meno. Ma per valutarlo in quel ruolo bisogna dargli tempo. Certo, bisogna vedere se lui ha la volontà di aiutare la squadra e lui è l'unico che può fare quel ruolo. Si può sbagliare la partita, ma non atteggiamento».

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