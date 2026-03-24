A Milanello Leao continuerà con delle terapie ben specifiche, attendendo con ansia un rientro in gruppo da valutare. Allegri, infatti, spera di recuperare il portoghese per la sfida contro il Napoli di Conte, in programma lunedì 6 aprile alle ore 20:45.
Nelle ultime settimane, Leao non ha pienamente brillato nel ruolo di punta centrale anche se, è da evidenziare, a non funzionare è stato un po' tutto il reparto offensivo dei rossoneri. Però è proprio contro gli azzurri che Leao riesce a mettersi sotto ai riflettori. Dopo le ultime polemiche, infatti, il numero 10 rossonero vorrà riscattarsi.
L'ex attaccante storico del Milan Andriy Shevchenko, però, ha alcuni dubbi a riguardo. Parlando del suo nuovo ruolo di punta centrale, l'ucraino a margine del Legends Trophy di padel ha dichiarato: «Non è un attaccante, non copre ora il suo ruolo naturale gli è stato chiesto di fare la punta: in qualche partita ha fatto bene, in altre meno. Ma per valutarlo in quel ruolo bisogna dargli tempo. Certo, bisogna vedere se lui ha la volontà di aiutare la squadra e lui è l'unico che può fare quel ruolo. Si può sbagliare la partita, ma non atteggiamento».
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