Milan, area di cambiamenti? — E' anche vero, però, che Allegri, contro il Torino, ha deciso di usare un 4-3-3. Dopo la prima parte della gara, dove è stato il Torino ad emergere di più, Allegri ha cambiato sistema di gioco usando proprio il 4-3-3, ed il risultato si è ben visto. Milan molto più presente nella metà campo avversaria, ma non è tutto: squadra molto più veloce e attenta, a dimostrarlo i gol di Rabiot e Fofana.

Il sistema con i 3 attaccanti ha dato risposte positive e Allegri, sicuramente, durante questa sosta ci penserà ,anche perchè restano da capire diverse cose. La prima è, sciruamente, capire chi schierare in difesa: con il 3-5-2 Tomori, Gabbia, De Winter e Pavlovic sono migliorati tantissimo, ma hanno anche le conoscenze per giocare con una difesa a 4.

Di tutti questi, però, solamente due potrebbero giocare come titolari, a meno che Allegri non voglia schierare Tomori come terzino. In alternativa ci sarebbe il giovane Athekame, cresciuto molto negli ultimi mesi. A sinistra presente il ballottaggio tra Bartesaghi ed Estupinan.

A centrocampo non aleggiano molti dubbi: Fofana, Modric e Rabiot i titolari. Il dubbio più grande si aprirebbe sull'attacco. Nelle ultime stagioni, i due esterni titolari del Milan sono stati Pulisic e Leao. In panchina, perciò, finirebbe Alexis Saelemaekers. Come punta centrale, invece, ci sono Nkunku e Gimenez, con il messicano che vuole riconquistarsi la titolarità.