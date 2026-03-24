Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, cambio modulo in vista per il finale di stagione: Allegri riflette

RASSEGNA STAMPA

Milan, cambio modulo in vista per il finale di stagione: Allegri riflette

Milan, cambio modulo in vista per il finale di stagione: Allegri riflette - immagine 1
Milan, cambio modulo in vista? Questa è la domanda che aleggia nelle menti di tutti i tifosi rossoneri: la situazione...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Milan, cambio modulo in vista? Questa è la domanda che aleggia nelle menti di tutti i tifosi rossoneri, am anche nella testa di Massimiliano Allegri durante questa 'lunga' sosta. Allegri, si sa, è un grande fan del 3-5-2, modulo che ha riportato il Milan al secondo posto nonostante i problemi offensivi, dove Pulisic e Leao non hanno funzionato nel migliore dei mori (insieme).

Come riferito da Tuttosport, il rientro di Santiago Gimenez potrebbe aver dato ad Allegri una nuova pedina da usare in questo finale di stagione: un giocatore che sarebbe in grado di giocare per i compagni, cosa che il tedesco Fullkrug non è 'mai' riuscito a fare. Questa mossa, però, riuscirebbe a liberare uno tra Pulisic e Leao nel ruolo a loro più congeniale: la seconda punta.

LEGGI ANCHE

Milan, area di cambiamenti?

—  

E' anche vero, però, che Allegri, contro il Torino, ha deciso di usare un 4-3-3. Dopo la prima parte della gara, dove è stato il Torino ad emergere di più, Allegri ha cambiato sistema di gioco usando proprio il 4-3-3, ed il risultato si è ben visto. Milan molto più presente nella metà campo avversaria, ma non è tutto: squadra molto più veloce e attenta, a dimostrarlo i gol di Rabiot e Fofana.

Il sistema con i 3 attaccanti ha dato risposte positive e Allegri, sicuramente, durante questa sosta ci penserà ,anche perchè restano da capire diverse cose. La prima è, sciruamente, capire chi schierare in difesa: con il 3-5-2 Tomori, Gabbia, De Winter e Pavlovic sono migliorati tantissimo, ma hanno anche le conoscenze per giocare con una difesa a 4.

Di tutti questi, però, solamente due potrebbero giocare come titolari, a meno che Allegri non voglia schierare Tomori come terzino. In alternativa ci sarebbe il giovane Athekame, cresciuto molto negli ultimi mesi. A sinistra presente il ballottaggio tra Bartesaghi ed Estupinan.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo a sorpresa in attacco: dalla Premier spunta lui

A centrocampo non aleggiano molti dubbi: Fofana, Modric e Rabiot i titolari. Il dubbio più grande si aprirebbe sull'attacco. Nelle ultime stagioni, i due esterni titolari del Milan sono stati Pulisic e Leao. In panchina, perciò, finirebbe Alexis Saelemaekers. Come punta centrale, invece, ci sono Nkunku e Gimenez, con il messicano che vuole riconquistarsi la titolarità.

Leggi anche
Milan, rossoneri in missione: lo scontro con il Napoli decreterà l’anti-Inter
Milan, Condò sulla lotta scudetto: “Fra le prime tre il campionato è aperto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA