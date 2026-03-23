Milan, Condò: 'Fra le prime tre il campionato è aperto'

"La differenza in cima alla classifica è che la gestione dell’Inter non è riuscita: un po’ perché la Fiorentina è tutt’altra squadra rispetto a due mesi fa, un po’ perché un’ombra attraversa il rendimento di molti nerazzurri, che magari giocano bene ma al dunque sbagliano la palla decisiva (Barella), e osservano non senza angoscia la classifica che si restringe. In questo senso il Napoli desta maggiore apprensione del Milan, per il ricordo dell’anno scorso. Se Allegri ha già realizzato un plus di 16 punti sulla stagione passata, Conte è ancora 2 punti sotto se stesso, e sta ritrovando tutti i titolari. Lautaro serve come il pane. Il margine dell’Inter non si è certo azzerato, ma l’ansia moltiplica i fantasmi. Fra le prime tre il campionato è aperto".