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Milan, Condò sulla lotta scudetto: “Fra le prime tre il campionato è aperto”

Milan, Condò: 'Fra le prime tre il campionato è aperto'
Paolo Condò, noto giornalista sportivo si è espresso sulla giornata di campionato appena conclusa e sulla corsa al titolo: queste le sue parole
Redazione PM

Paolo Condò ha fatto il punto sulla lotta scudetto nel suo articolo scritto per il 'Corriere della Sera': di seguito, le sue parole.

Milan, Paolo Condò sulla lotta scudetto

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"Inter ha aggredito la partita di Firenze come fosse una finale, e il fulmineo vantaggio di Pio Esposito è sembrato un ceffone al campionato. Non molto diversa era stata l’ouverture del Napoli a Cagliari, con la rete di McTominay quando la gara ancora albeggiava. L’ultimo tratto del torneo pretende soluzioni brutali, colpire a freddo per poi gestire le energie, con l’eccezione del Milan i cui primi tempi sembrano sempre cattive digestioni, e occorre attendere la ripresa perché una breve finestra di gioco sopra ritmo squarci le difese rivali".

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"La differenza in cima alla classifica è che la gestione dell’Inter non è riuscita: un po’ perché la Fiorentina è tutt’altra squadra rispetto a due mesi fa, un po’ perché un’ombra attraversa il rendimento di molti nerazzurri, che magari giocano bene ma al dunque sbagliano la palla decisiva (Barella), e osservano non senza angoscia la classifica che si restringe. In questo senso il Napoli desta maggiore apprensione del Milan, per il ricordo dell’anno scorso. Se Allegri ha già realizzato un plus di 16 punti sulla stagione passata, Conte è ancora 2 punti sotto se stesso, e sta ritrovando tutti i titolari. Lautaro serve come il pane. Il margine dell’Inter non si è certo azzerato, ma l’ansia moltiplica i fantasmi. Fra le prime tre il campionato è aperto".

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