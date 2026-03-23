L'attaccante arrivato dal Chelsea sembrava aver finalmente spezzato la "maledizione del 9", che al Milan durava dai tempi dell'addio di Pippo Inzaghi. Tuttavia, a due anni dalla sua partenza, il Diavolo si trova di nuovo alla ricerca di un bomber in grado di risolvere i propri problemi. Da Origi a Fullkrug, passando per Jovic, Morata, Abraham e Gimenez: nessuno è ancora stato in grado di raccogliere l'eredità di Giroud.

Un profilo che oggi manca all’attacco rossonero

Il confronto con l’attuale reparto offensivo del Milan è inevitabile. I centravanti di ruolo, Gimenez e Fullkrug, hanno prodotto finora appena due gol complessivi, un dato che evidenzia le difficoltà della squadra nel finalizzare. A compensare sono stati Pulisic e Leao, a quota 10 reti ciascuno.