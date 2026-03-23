Milan, colpo in arrivo dal Bayern? Novità sul futuro di Chukwueze

Archiviata la 30ª giornata di campionato, la Serie A si ferma per un weekend per lasciare spazio alla sosta Nazionali. Non si fermano però le news sul Milan che continua a comparire sulle pagine dei quotidiani e nelle home page dei siti sportivi. Tante indiscrezioni di calciomercato e le parole degli ex rossoneri impegnati nella tappa milanese del 'Legends Trophy': ecco le migliori notizie pubblicate sulla pagina di Pianeta Milan nella giornata di oggi, lunedì 23 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA
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Milan, arriva Goretzka? Chukwueze verso il riscatto. Le parole di Shevchenko e Albertini. Leao criticato
Dal calciomercato alla tappa milanese del 'Legends Trophy': le Top News raccolte dalla redazione di Pianeta Milan nella giornata di oggi, lunedì 23 marzo 2026