Nei giorni in cui a Milanello ha preso ufficialmente il via la nuova stagione del Milan, le dinamiche del calciomercato continuano a infiammare l'ambiente rossonero. L'ultima suggestione in ordine di tempo arriva direttamente dall'Inghilterra: secondo quanto rivelato dal portale internazionale Goal.com, il nuovo tecnico Rúben Amorim avrebbe messo nel mirino il talento del Manchester United, Amad Diallo, considerandolo un tassello fondamentale per la rifondazione tattica del suo Diavolo.

Il retroscena: perché Rúben Amorim vuole Amad Diallo al Milan

Non si tratta di un interesse casuale. Amorim conosce alla perfezione le qualità e il potenziale del gioiello ivoriano (in possesso di cittadinanza italiana), avendolo gestito e valorizzato proprio durante la sua recente parentesi sulla panchina dei Red Devils ad Old Trafford. Nella visione tattica dell'allenatore portoghese, basata sul dinamismo e sull'aggressività del, Diallo rappresenterebbe il profilo ideale per agire sulla trequarti di destra o, all'occorrenza, come esterno a tutta fascia in grado di spaccare in due le difese avversarie con la sua straordinaria accelerazione palla al piede.

Per il calciatore classe 2002 si tratterebbe inoltre di un clamoroso ritorno in Serie A, il campionato che lo ha calcisticamente svezzato e lanciato nel grande calcio europeo con la maglia dell'Atalanta, prima del suo trasferimento milionario in Premier League avvenuto nel 2021.

La verità sulla trattativa: il muro dello United ... e di Fabrizio Romano

Nonostante il forte gradimento dell'allenatore lusitano e i primi timidi sondaggi esplorativi condotti dalla dirigenza di via Aldo Rossi, la trattativa sembra essere nata sotto una stella decisamente complessa. A spegnere gli entusiasmi del popolo rossonero sono stati i principali guru del calciomercato internazionale.

Come analizzato dall'esperto Matteo Moretto e confermato via social da Fabrizio Romano, le possibilità di vedere l'ex atalantino a San Siro sono al momento ridotte allo zero. Il club inglese ha eretto una vera e propria barricata invalicabile attorno al proprio gioiello:

Giocatore incedibile : La dirigenza dello United e lo staff tecnico guidato da Michael Carrick considerano Diallo un pilastro fondamentale e insostituibile all'interno del progetto tecnico per il presente e per il futuro.

: La dirigenza dello United e lo staff tecnico guidato da Michael Carrick considerano Diallo un pilastro fondamentale e insostituibile all'interno del progetto tecnico per il presente e per il futuro. Nessun margine di manovra: i Red Devils hanno rispedito al mittente ogni tipo di richiesta o sondaggio, chiudendo sul nascere la possibilità di imbastire una trattativa basata su prestiti o scambi (comprese le clamorose e fittizie indiscrezioni d'oltremanica che ipotizzavano uno scambio con Rafael Leão).

La blindatura contrattuale ad Old Trafford

Parametro contrattuale Dettagli ufficiali del giocatore Scadenza del contratto 30 giugno 2030 (Estensione quinquennale firmata nel 2025) Stipendio base annuo Circa 6,2 milioni di dollari a stagione Status sul calciomercato Assolutamente incedibile (Fatto muro dallo United)

A rendere l'operazione economicamente e burocraticamente impossibile per il Milan vi è anche una recentissima operazione strategica portata a termine dalla dirigenza inglese. Lo scorso anno, infatti, il Manchester United ha blindato a lungo termine il ragazzo per allontanare le sirene di mercato di tutta Europa.

Con un contratto blindato fino al 2030 e una valutazione del cartellino che supera abbondantemente i 40 milioni di euro, il sogno Amad Diallo è destinato a rimanere tale. I dirigenti del Milan, pertanto, dovranno necessariamente virare su obiettivi più realistici e accessibili per regalare a Rúben Amorim i rinforzi di qualità richiesti sulla corsia laterale destra. Anche se, si sa, nel calciomercato mai dire l'ultima parola ...