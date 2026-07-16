Milan, Maignan: "È un rinnovo che stavamo aspettando tanto: c'è voluta pazienza"

Portiere, capitano e leader carismatico della squadra rossonera. Un triplo ruolo fondamentale che non è affatto destinato a cambiare, anzi, sul quale si fonderanno le basi del nuovo corso tecnico. Per Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club, e per Rúben Amorim, nuovo allenatore del Diavolo, l'esperto Mike Maignan è da considerare a tutti gli effetti come un punto fermo del Milan per la stagione 2026-2027 e per gli anni a venire. A riferire questo importantissimo scenario di mercato è stata 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Amorim e la telefonata a Maignan: un legame immediato

Non ci sono stati, dunque, né ripensamenti né tantomeno "pentimenti" da parte del club di Via Aldo Rossi in merito al prolungamento contrattuale dell'estremo difensore francese. Il rinnovo del contratto fino al, siglato soltanto pochi mesi fa, si sta dimostrando una scelta strategica e lungimirante. Secondo la visione di Cardinale, infatti, è estremamente difficile trovare oggi sul mercato un portiere che possa vantare le qualità tecniche, atletiche e umane di Maignan.

Sulla questione concorda in pieno anche il nuovo mister Amorim. Il tecnico portoghese, ha rivelato la "rosea", non appena è diventato ufficialmente l'allenatore rossonero ha voluto chiamare per primo proprio l'ex Lille e PSG. Una scelta forte, un segnale chiaro all'intero ambiente.

Il ruolo di Ibrahimović e il futuro del leader rossonero

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La decisione di Amorim di telefonare immediatamente a Maignan non è stata dettata esclusivamente dal fatto che il francese indossi la fascia di capitano. Il neo-allenatore nutre infatti una profonda stima calcistica nei suoi confronti, a prescindere dal posizionamento nelle gerarchie dello spogliatoio. Il club rossonero, dal canto suo, ha voluto far sentire con forza la propria vicinanza a Maignan (e al connazionale Adrien Rabiot) subito dopo la dolorosa sconfitta nella semifinale dei Mondiali contro la Spagna.Il compito di blindare psicologicamente il portiere è spettato a. Il Senior Advisor di RedBird per il Milan, presente negli Stati Uniti d'America come opinionista per la kermesse iridata per conto di 'Fox Sports', ha abbracciato a lungo Maignan subito dopo il fischio finale della partita.

Insomma, i dubbi stanno a zero: il nuovo Milan intende ripartire con decisione da "Magic Mike". Il portiere ora dovrà concentrarsi sul campo per giocarsi la finale per il terzo e quarto posto del Mondiale contro l'Inghilterra per poi godersi un meritato periodo di vacanza. Subito dopo, sarà tempo di rituffarsi anima e corpo nelle vicende rossonere per iniziare a scrivere un nuovo capitolo della storia del Milan.