'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come il Milan, in questa neonata stagione 2026-2027, intenda ripartire con il suo nuovo progetto tecnico ed un ciclo che l'intera dirigenza si augura possa essere vincente. Le fondamenta di questa nuova era poggiano su due pilastri ben precisi: il portiere e capitano Mike Maignan e il suo connazionale Adrien Rabiot. Entrambi sono considerati assolutamente intoccabili, tanto dal proprietario Gerry Cardinale quanto dal nuovo allenatore rossonero, Rúben Amorim.

Dalla vetrina Mondiale al rientro in rossonero

Per qualche altro giorno almeno, fino alla finale per il terzo e quarto posto contro l'Inghilterra, Maignan e Rabiot avranno, com'è giusto che sia, la testa focalizzata esclusivamente sugli impegni Mondiali con la Francia. Una volta conclusa la kermesse iridata oltreoceano, per i due transalpini scatterà il meritato periodo di vacanza, utile a ricaricare le batterie prima di tornare a "pensare rossonero" e tuffarsi nella stagione appena iniziata e in quelle a venire.

A dare forza e stabilità al club di Via Aldo Rossi ci sono le scadenze contrattuali. I due top player sono infatti legati al Milan da accordi a lungo termine: Maignan ha siglato il suo rinnovo soltanto pochi mesi fa, blindando il proprio futuro in rossonero fino al 30 giugno 2031. Rabiot, giunto originariamente a Milano per espresso desiderio dell'ex allenatore Massimiliano Allegri, è invece vincolato contrattualmente per altre due stagioni, con una scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Il 3-4-2-1 di Amorim e la caccia alla Seconda Stella

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Per l'assetto tattico di Rúben Amorim, l'apporto del centrocampista classe 1995 si preannuncia cruciale. L'ex calciatore di Olympique Marsiglia, Juventus e PSG è ritenuto a tutti gli effetti un titolare inamovibile e un elemento fondamentale per dare equilibrio, fisicità ed esperienza internazionale alla linea mediana del nuovoCardinale non ha alcuna intenzione di privarsi dei suoi gioielli. Chiunque dovesse bussare alle porte di "Casa Milan" per chiedere informazioni su Maignan o Rabiot troverà la strada sbarrata: fuori dal portone della sede non è appeso alcun cartello di "saldi". L'asticella delle ambizioni societarie è stata sensibilmente alzata. L'obiettivo dichiarato da patron e tecnico non è più il semplice posizionamento utile per la qualificazione in Champions League, bensì la conquista dello. E con un Rabiot in pieno possesso delle chiavi del centrocampo, raggiungere questo traguardo sarà sicuramente un pizzico più facile.