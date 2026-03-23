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Napoli-Milan e Inter-Roma, la giornata che decide lo scudetto: possibili combinazioni e calendari a confronto

Scontri diretti e incastri decisivi: l’Inter rischia, Milan e Napoli sognano il sorpasso nella giornata chiave della stagione
Scontri diretti, incastri decisivi e calendari a confronto: l’Inter rischia, Milan e Napoli sognano il sorpasso. La giornata chiave della stagione 2025/2026
Redazione PM

La 31ª giornata di Serie A si presenta come uno snodo cruciale nella corsa scudetto. Dopo la sosta per le Nazionali, il calendario propone due incroci ad altissima tensione: il Milan farà visita al Napoli, mentre l’Inter ospiterà la Roma. Centottanta minuti che potrebbero ridisegnare gli equilibri del campionato.

Lotta scudetto: il passo falso dell’Inter riapre tutto

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Il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina ha riacceso una lotta al vertice che sembrava ormai giunta ai titoli di coda. I nerazzurri, dopo il ko contro i "cugini" e il pareggio con l’Atalanta, hanno lasciato al 'Franchi' altri due punti, permettendo a Milan e Napoli di portarsi rispettivamente a -6 e -7. E pensare che, con una vittoria nel derby, avrebbero potuto allungare fino a +13, chiudendo virtualmente i giochi.

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Ora, invece, la sfida contro la Roma diventa un banco di prova decisivo. I giallorossi, ancora in corsa per un posto in Champions League, rappresentano un ostacolo tutt’altro che semplice. Un eventuale nuovo passo falso complicherebbe sensibilmente il cammino della squadra di Chivu, attesa poi da un calendario più abbordabile, ma che presenta comunque qualche insidia, come le trasferte di Como e Bologna.

Napoli-Milan: dentro o fuori

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Al 'Maradona' andrà in scena uno scontro diretto dal peso specifico altissimo. Napoli e Milan si giocano molto più di tre punti: chi perde esce definitivamente dalla corsa al titolo, mentre la vincente potrebbe rilanciarsi con forza, soprattutto in caso di risultato negativo dell’Inter.

I precedenti stagionali raccontano di un equilibrio sostanziale: successo rossonero per 2-1 all’andata, risposta partenopea con il 2-0 in Supercoppa. Il Napoli potrà contare sul fattore casa: la squadra di Conte, quest'anno, non ha mai perso in campionato davanti ai propri tifosi. Il Milan, invece, si presenta con un dato significativo: imbattuto negli scontri diretti contro le prime sei in classifica, con cinque vittorie e tre pareggi.

Scenari e possibili combinazioni

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Le combinazioni possibili rendono il turno ancora più affascinante. Una vittoria dell’Inter contro la Roma, soprattutto in caso di pareggio tra Milan e Napoli, indirizzerebbe nuovamente il campionato verso i nerazzurri. Al contrario, un passo falso della capolista riaprirebbe completamente i giochi.

In quel caso, la vincente del 'Maradona' potrebbe candidarsi a un testa a testa nelle ultime sette giornate. Un finale che fino a poche settimane fa sembrava improbabile, ma che oggi è più aperto che mai.

Inter, Milan e Napoli: calendari a confronto

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INTER: 69 Punti

Inter-Roma

Como-Inter

Inter-Cagliari

Inter-Como (Coppa Italia)

Torino-Inter

Inter-Parma

Lazio-Inter

Inter-Verona

Bologna-Inter

MILAN: 63 Punti

Napoli-Milan

Milan-Udinese

Verona-Milan

Milan-Juventus

Sassuolo-Milan

Milan-Atalanta

Genoa-Milan

Milan-Cagliari

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NAPOLI: 62 Punti

Napoli-Milan

Parma-Napoli

Napoli-Lazio

Napoli-Cremonese

Como-Napoli

Napoli-Bologna

Pisa-Napoli

Napoli-Udinese

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