Lotta scudetto: il passo falso dell’Inter riapre tutto

Il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina ha riacceso una lotta al vertice che sembrava ormai giunta ai titoli di coda. I nerazzurri, dopo il ko contro i "cugini" e il pareggio con l’Atalanta, hanno lasciato al 'Franchi' altri due punti, permettendo a Milan e Napoli di portarsi rispettivamente a -6 e -7. E pensare che, con una vittoria nel derby, avrebbero potuto allungare fino a +13, chiudendo virtualmente i giochi.