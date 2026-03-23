Napoli-Milan e Inter-Roma, la giornata che decide lo scudetto: possibili combinazioni e calendari a confronto
Ora, invece, la sfida contro la Roma diventa un banco di prova decisivo. I giallorossi, ancora in corsa per un posto in Champions League, rappresentano un ostacolo tutt’altro che semplice. Un eventuale nuovo passo falso complicherebbe sensibilmente il cammino della squadra di Chivu, attesa poi da un calendario più abbordabile, ma che presenta comunque qualche insidia, come le trasferte di Como e Bologna.
Napoli-Milan: dentro o fuori—
Al 'Maradona' andrà in scena uno scontro diretto dal peso specifico altissimo. Napoli e Milan si giocano molto più di tre punti: chi perde esce definitivamente dalla corsa al titolo, mentre la vincente potrebbe rilanciarsi con forza, soprattutto in caso di risultato negativo dell’Inter.
I precedenti stagionali raccontano di un equilibrio sostanziale: successo rossonero per 2-1 all’andata, risposta partenopea con il 2-0 in Supercoppa. Il Napoli potrà contare sul fattore casa: la squadra di Conte, quest'anno, non ha mai perso in campionato davanti ai propri tifosi. Il Milan, invece, si presenta con un dato significativo: imbattuto negli scontri diretti contro le prime sei in classifica, con cinque vittorie e tre pareggi.
Scenari e possibili combinazioni—
Le combinazioni possibili rendono il turno ancora più affascinante. Una vittoria dell’Inter contro la Roma, soprattutto in caso di pareggio tra Milan e Napoli, indirizzerebbe nuovamente il campionato verso i nerazzurri. Al contrario, un passo falso della capolista riaprirebbe completamente i giochi.
In quel caso, la vincente del 'Maradona' potrebbe candidarsi a un testa a testa nelle ultime sette giornate. Un finale che fino a poche settimane fa sembrava improbabile, ma che oggi è più aperto che mai.
Inter, Milan e Napoli: calendari a confronto—
INTER: 69 Punti
Inter-Roma
Como-Inter
Inter-Cagliari
Inter-Como (Coppa Italia)
Torino-Inter
Inter-Parma
Lazio-Inter
Inter-Verona
Bologna-Inter
MILAN: 63 Punti
Napoli-Milan
Milan-Udinese
Verona-Milan
Milan-Juventus
Sassuolo-Milan
Milan-Atalanta
Genoa-Milan
Milan-Cagliari
NAPOLI: 62 Punti
Napoli-Milan
Parma-Napoli
Napoli-Lazio
Napoli-Cremonese
Como-Napoli
Napoli-Bologna
Pisa-Napoli
Napoli-Udinese
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