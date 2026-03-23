Milan in prestito: Bennacer torna dall'infortunio. Comotto sempre titolare

Manca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato, ma ricordiamo ancora quella dell'estate scorsa: cessioni, arrivi e giocatori mandati in prestito dal Milan. Sono al momento 10 i giocatori in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Da non considerare Jimenez e Pobega già ufficialmente riscattati da Bournemouth e Bologna e quindi non più di proprietà del Milan. Togliamo anche dall'elenco il giovane Cissé che purtroppo ha finito la stagione dopo un brutto infortunio con il Catanzaro. Come stanno andando in questa stagione? Con quali formule sono andati via? Andiamo a vederlo dopo il week end della 30^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). L'unico difensore di proprietà del Milan in prestito resta Filippo Terracciano. Il classe 2003 ha iniziato molto bene la sua stagione con la Cremonese e ora è in calo come tutta la squadra. 28 partite in Serie A di cui 25 da titolare con 2 gol. Contro il Parma con la nuova difesa a quattro di Giampaolo ha giocato 90 minuti da terzino destro. L'accordo con il Milan è un prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza. PROSSIMA SCHEDA>>>