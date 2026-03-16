Il Milan si è mosso moltissimo nella scorsa sessione estiva di calciomercato: cessioni, arrivi e giocatori mandati in prestito. Sono al momento 11 i giocatori in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Da non considerare Jimenez e Pobega già ufficialmente riscattati da Bournemouth e Bologna e quindi non più di proprietà del Milan. Come stanno andando in questa stagione? Con quali formule sono andati via? Andiamo a vederlo dopo il week end della 29^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). Non considerando più Alex Jimenez, l'unico difensore di proprietà del Milan in prestito resta Filippo Terracciano. Il classe 2003 ha iniziato molto bene la sua stagione con la Cremonese e ora è in calo come tutta la squadra. 26 partite in Serie A di cui 24 da titolare con 2 gol. Vedremo se sarà riscattato perché l'accordo è per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza. PROSSIMA SCHEDA>>>