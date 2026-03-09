Tantissimi movimenti in estate e non solo per il Milan: cessioni, arrivi e giocatori mandati in prestito. Sono al momento 11 i giocatori in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Non consideriamo più Jimenez e Pobega già ufficialmente riscattati da Bournemouth e Bologna e quindi non più di proprietà del Milan. Come stanno andando in questa stagione? Con quali formule sono andati via? Andiamo a vederlo dopo il week end della 28^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). Non considerando più Alex Jimenez, l'unico difensore di proprietà del Milan in prestito resta Filippo Terracciano. Il classe 2003 ha iniziato molto bene la sua stagione con la Cremonese e ora è in calo come tutta la squadra. 26 partite in Serie A di cui 24 da titolare con 2 gol. L'ultima partita proprio contro il Milan: il difensore è entrato nella ripresa giocando 24 minuti totali (contro il Lecce non ha giocato per squalifica). Prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza. PROSSIMA SCHEDA>>>