Tanti cambiamenti del Milan in estate: cessioni, arrivi e giocatori mandati in prestito. Sia calciatori della prima squadra, sia talenti del settore giovanile rossonero, alla ricerca di minuti importanti. Sono al momento 11 i giocatori in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Non consideriamo più Jimenez e Pobega già ufficialmente riscattati da Bournemouth e Bologna e quindi non più di proprietà del Milan. Come stanno andando in questa stagione? Con quali formule sono andati via? Andiamo a vederlo dopo il week end della 27^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). PROSSIMA SCHEDA>>>