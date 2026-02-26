Il Milan si è mosso molto in estate: alcuni giocatori sono stati ceduti, altri mandati via in prestito. Calciatori della prima squadra e non solo. Il Diavolo ha anche prestato alcuni giocatori interessanti del suo settore giovanile. Sono al momento 11 i giocatori in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Vanno tolti della equazione Jimenez e Pobega già ufficialmente riscattati da Bournemouth e Bologna. Come stanno andando in questa stagione? Con quali formule sono andati via? Andiamo a vederlo dopo il week end della 26^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). PROSSIMA SCHEDA>>>