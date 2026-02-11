Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, tesoretto da 108 milioni in arrivo: il punto sui giocatori in prestito

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, tesoretto da 108 milioni in arrivo: il punto sui giocatori in prestito

Milan, il tesoretto dei prestiti può finanziare il mercato: cifre e scenari
Dai prestiti può arrivare una spinta decisiva per il mercato estivo del Milan, che attende risposte tra incassi già sicuri e trattative ancora da definire
Redazione PM

'Il Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ai calciatori del Milan in prestito, in particolare al bottino che il club potrebbe incassare con i loro riscatti. Con parte di questi soldi si andrebbe poi ad impostare il calciomercato estivo. Un totale di 108 milioni di euro tra denaro già incassato, entrate imminenti e operazioni ancora in bilico.

Milan, gli incassi certi

—  

Una buona somma è già garantita, come riporta il 'CorSport', il Bournemouth riscatterà Alex Jimenez. Una buona plusvalenza per il Milan che incasserà circa 12 milioni di euro dei 24 milioni che le 'Cherries' pagheranno per l'acquisto a titolo definitivo. L'altra metà spetterà al Real Madrid, che detiene una clausola del 50% sulla rivendita.

LEGGI ANCHE

Un altro incasso già garantito è quello di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo verrà riscattato obbligatoriamente dal Como per 15 milioni di euro, dopo che il Diavolo ne aveva versati 5 al Galatasaray per interrompere anticipatamente il prestito.

Le entrate imminenti

—  

Lorenzo Colombo ha raggiunto due condizioni su tre: più di 22 presenze con il Genoa e più di 5 gol segnati in stagione. Per far si che i rossoblù lo riscattino a 10 milioni di euro serve la salvezza aritmetica della squadra di De Rossi, un traguardo che dovrebbe essere alla portata. Sempre in caso di salvezza, in questo caso della Cremonese, scatterebbe l'obbligo di riscatto a 3,5 milioni per Filippo Terracciano.

Quasi sicuro anche il riscatto di Tommaso Pobega. Dopo due anni in prestito a Bologna, il club emiliano verserà 7 milioni di euro nelle casse rossonere. Si avvicina all'addio anche Samuel Chukwueze, ormai titolare fisso al Fulham: il club inglese è pronto a riscattare il nigeriano per 24 milioni di euro.

Le operazioni ancora in bilico

—  

La situazione più complessa è quella legata ai due centrocampisti. Il riscatto di Musah è fissato a 26 milioni di euro, ma a Bergamo l'americano continua a trovare poco spazio. Chi sta trovando continuità, invece, è Bennacer. L'algerino sta facendo bene alla Dinamo Zagabria, ma i 10 milioni di euro di cartellino rischiano di essere troppi per le casse del club croato.

LEGGI ANCHE: Kaladze: "Non è più il mio Milan. Inzaghi era incredibile, Ibra il più forte che ho marcato"

Tirando le somme, una base da 60 milioni sembra già garantita. Le altre situazioni restano invece legate a condizioni da verificarsi, volontà dei club e sviluppi di mercato che si chiariranno solo nei prossimi mesi.

Leggi anche
Milan, il calciomercato secondo Tare: ecco i due colpi per reparto previsti in estate
Romano: “Nkunku ha confermato che non ha mai avuto intenzione di lasciare il Milan”

© RIPRODUZIONE RISERVATA