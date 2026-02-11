Milan, il tesoretto dei prestiti può finanziare il mercato: cifre e scenari

Un altro incasso già garantito è quello di Alvaro Morata . L'attaccante spagnolo verrà riscattato obbligatoriamente dal Como per 15 milioni di euro , dopo che il Diavolo ne aveva versati 5 al Galatasaray per interrompere anticipatamente il prestito.

Lorenzo Colombo ha raggiunto due condizioni su tre: più di 22 presenze con il Genoa e più di 5 gol segnati in stagione. Per far si che i rossoblù lo riscattino a 10 milioni di euro serve la salvezza aritmetica della squadra di De Rossi, un traguardo che dovrebbe essere alla portata. Sempre in caso di salvezza , in questo caso della Cremonese , scatterebbe l'obbligo di riscatto a 3,5 milioni per Filippo Terracciano.

Le operazioni ancora in bilico

La situazione più complessa è quella legata ai due centrocampisti. Il riscatto di Musah è fissato a 26 milioni di euro, ma a Bergamo l'americano continua a trovare poco spazio. Chi sta trovando continuità, invece, è Bennacer. L'algerino sta facendo bene alla Dinamo Zagabria, ma i 10 milioni di euro di cartellino rischiano di essere troppi per le casse del club croato.