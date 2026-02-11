Milan, il tesoretto dei prestiti può finanziare il mercato: cifre e scenari

Un altro incasso già garantito è quello di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo verrà riscattato obbligatoriamente dal Como per 15 milioni di euro, dopo che il Diavolo ne aveva versati 5 al Galatasaray per interrompere anticipatamente il prestito.
Le entrate imminenti—
Lorenzo Colombo ha raggiunto due condizioni su tre: più di 22 presenze con il Genoa e più di 5 gol segnati in stagione. Per far si che i rossoblù lo riscattino a 10 milioni di euro serve la salvezza aritmetica della squadra di De Rossi, un traguardo che dovrebbe essere alla portata. Sempre in caso di salvezza, in questo caso della Cremonese, scatterebbe l'obbligo di riscatto a 3,5 milioni per Filippo Terracciano.
Quasi sicuro anche il riscatto di Tommaso Pobega. Dopo due anni in prestito a Bologna, il club emiliano verserà 7 milioni di euro nelle casse rossonere. Si avvicina all'addio anche Samuel Chukwueze, ormai titolare fisso al Fulham: il club inglese è pronto a riscattare il nigeriano per 24 milioni di euro.
Le operazioni ancora in bilico—
La situazione più complessa è quella legata ai due centrocampisti. Il riscatto di Musah è fissato a 26 milioni di euro, ma a Bergamo l'americano continua a trovare poco spazio. Chi sta trovando continuità, invece, è Bennacer. L'algerino sta facendo bene alla Dinamo Zagabria, ma i 10 milioni di euro di cartellino rischiano di essere troppi per le casse del club croato.
LEGGI ANCHE: Kaladze: "Non è più il mio Milan. Inzaghi era incredibile, Ibra il più forte che ho marcato"
Tirando le somme, una base da 60 milioni sembra già garantita. Le altre situazioni restano invece legate a condizioni da verificarsi, volontà dei club e sviluppi di mercato che si chiariranno solo nei prossimi mesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA