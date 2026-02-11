La sessione invernale di calciomercato è terminata da pochi giorni, ma in casa Milan non si smette mai di lavorare in ottica futura. Nella stagione 2026-2027, in vista del ritorno del Diavolo in Europa (preferibilmente Champions League ...), servirà una rosa ben più larga di quella attuale. Il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri pensano ad inserire sei nuovi giocatori nell'organico, due colpi per reparto. Farà eccezione soltanto la porta, visto che, con il rinnovo di Mike Maignan, il Milan dietro è blindato. Nelle seguenti schede, ecco tutti i movimenti che vuole fare il Milan con nomi e cognomi degli obiettivi prioritari. PROSSIMA SCHEDA