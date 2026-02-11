PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, il calciomercato secondo Tare: ecco i due colpi per reparto previsti in estate

Il calciomercato, in casa Milan, non dorme mai. Anche se è appena terminata la sessione estiva, Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, ha ben chiari in mente gli obiettivi del club rossonero per l'estate 2026. Eccoli tutti in rassegna!
Daniele Triolo Redattore 

La sessione invernale di calciomercato è terminata da pochi giorni, ma in casa Milan non si smette mai di lavorare in ottica futura. Nella stagione 2026-2027, in vista del ritorno del Diavolo in Europa (preferibilmente Champions League ...), servirà una rosa ben più larga di quella attuale. Il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri pensano ad inserire sei nuovi giocatori nell'organico, due colpi per reparto. Farà eccezione soltanto la porta, visto che, con il rinnovo di Mike Maignan, il Milan dietro è blindato. Nelle seguenti schede, ecco tutti i movimenti che vuole fare il Milan con nomi e cognomi degli obiettivi prioritari. PROSSIMA SCHEDA

