Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Romano: “Nkunku ha confermato che non ha mai avuto intenzione di lasciare il Milan”

CALCIOMERCATO MILAN

Romano: “Nkunku ha confermato che non ha mai avuto intenzione di lasciare il Milan”

Milan, Romano: 'Nkunku ha confermato che non ha mai voluto andare via'
Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha commentato nel suo ultimo video su YouTube le parole di Christopher Nkunku alla 'Gazzetta'. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Nel suo ultimo video su YouTube, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sulle diverse trattative e indiscrezioni di mercato legate alle squadre italiane. Non poteva mancare il Milan, già alla ricerca in vista di giugno di un attaccante. A proposito, il giornalista ha commentato la lunga intervista che Christopher Nkunku ha concesso a 'La Gazzetta dello Sport', in cui il giocatore ha confermato che non è mai passata per la sua testa l'idea di un trasferimento a gennaio.

Milan, le parole di Fabrizio Romano su Nkunku

—  

"Il giocatore ha confermato quello che abbiamo raccontato qui sul canale per settimane. Era una storia di dicembre quando vi dicevano che Nkunku era vicino al Fenerbahce. È stata una storia degli ultimi giorni di mercato invernale quando vi dicevano della Roma e di tantissime squadre accostate al giocatore. Posso dirvi che Nkunku non ha mai minimamente avuto mai intenzione di lasciare il Milan. Mai avuto alcun tipo di pensiero di andare via, né quando si è fatto avanti il Fenerbahce né quando si è scritto di altre squadre, che non sono mai state un'opzione perché Nkunku non avrebbe mai preso in considerazione un trasferimento dal Milan a gennaio. Ha fatto un'intervista molto bella alla Gazzetta dello Sport, parole molto belle per la sua squadra ma soprattutto mostrando l'intenzione di aiutare nella maniera migliore possibile come già sta dimostrando nelle ultime settimane".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHEMilan, De Winter cambio radicale: che differenza c'è quando gioca titolare? Ecco i numeri

Romano ha poi aggiunto: "Il segnale di Nkunku è quello di un giocatore anche un po' indispettito da tutte queste voci. Lo hanno accostato a 300 squadre, sono sempre venuto qui a dirvi che la volontà del giocatore è sempre stata chiarissima, e se ne sono accorti tutti tanto che il Fenerbahce ad inizio gennaio è sparito. Ma tanto è valso anche per altri club italiani ed europei ai quali è stato accostato. Nkunku ha voglia di Milan, di giocarsi le sue opportunità in rossonero. In estate ha avuto diverse opportunità, Newcastle, Lipsia, Leverkusen, ma ha scelto il Milan, ed è per questo che non ha mai preso in considerazione quest'opzione. Poi da qui all'estate sarà un'altra storia".

Leggi anche
Calciomercato Milan, Romano: “Ancora presto per capire se la pista Vlahovic potrà...
Impegno ed entusiasmo, Milan soddisfatto di Füllkrug: riscatto in vista? La situazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA