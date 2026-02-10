Milan, Romano: 'Nkunku ha confermato che non ha mai voluto andare via'

Romano ha poi aggiunto: "Il segnale di Nkunku è quello di un giocatore anche un po' indispettito da tutte queste voci. Lo hanno accostato a 300 squadre, sono sempre venuto qui a dirvi che la volontà del giocatore è sempre stata chiarissima, e se ne sono accorti tutti tanto che il Fenerbahce ad inizio gennaio è sparito. Ma tanto è valso anche per altri club italiani ed europei ai quali è stato accostato. Nkunku ha voglia di Milan, di giocarsi le sue opportunità in rossonero. In estate ha avuto diverse opportunità, Newcastle, Lipsia, Leverkusen, ma ha scelto il Milan, ed è per questo che non ha mai preso in considerazione quest'opzione. Poi da qui all'estate sarà un'altra storia".